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Швентек о том, что бы улучшила в игре: «Честно говоря, все»

Ига Швентек рассказала, в чем хотела бы спрогрессировать

Полька победила Анастасию Павлюченкову и вышла в четвертый круг US Open.

– Сегодня мы видели улыбку вашего тренера Томаша [Викторовски], это редкость. Вы так много тренируетесь – что бы вы могли улучшить в своей игре?

– Честно говоря, все. Мой теннис неидеален. Иногда это странно чувствуется – я первая ракетка мира, выигрываю турниры, но мне все еще кажется, что есть над чем поработать. Но с тех пор, как я сотрудничаю с Томасом, я чувствую, что стала более вариативной на корте.

Стараюсь давать ему больше поводов для улыбки, потому что, конечно, тренерам непросто улыбаться. Так что я пытаюсь показывать лучший теннис, чтобы мы им наслаждались.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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