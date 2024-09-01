Швентек о том, что бы улучшила в игре: «Честно говоря, все»
Ига Швентек рассказала, в чем хотела бы спрогрессировать
Полька победила Анастасию Павлюченкову и вышла в четвертый круг US Open.
– Сегодня мы видели улыбку вашего тренера Томаша [Викторовски], это редкость. Вы так много тренируетесь – что бы вы могли улучшить в своей игре?
– Честно говоря, все. Мой теннис неидеален. Иногда это странно чувствуется – я первая ракетка мира, выигрываю турниры, но мне все еще кажется, что есть над чем поработать. Но с тех пор, как я сотрудничаю с Томасом, я чувствую, что стала более вариативной на корте.
Стараюсь давать ему больше поводов для улыбки, потому что, конечно, тренерам непросто улыбаться. Так что я пытаюсь показывать лучший теннис, чтобы мы им наслаждались.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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