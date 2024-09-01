Швентек о встрече с Сереной: «Было приятно, что она сама ко мне подошла – потому что мне бы смелости не хватило»

Ига Швентек прокомментировала встречу с Сереной Уильямс

В субботу 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» пришла на US Open.

«Было здорово, что она приехала, общалась с игроками. Пару лет мы вместе были в туре, но для меня она все равно звезда.

Было приятно, что она сама ко мне подошла – потому что мне бы смелости не хватило (улыбается). Она очень приятная и позитивная.

Я рада, что она следит за теннисом и за моей игрой – она сказала, что за меня болеет. Всегда приятно это услышать от такого человека, как Серена».

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