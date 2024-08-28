  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Швентек о жалобах на календарь тура: «Я еще в прошлом году заметила, что у нас нет большого влияния на руководство»
5

Швентек о жалобах на календарь тура: «Я еще в прошлом году заметила, что у нас нет большого влияния на руководство»

Ига Швентек рассказала, почему считает перегруженным календарь тура

– Недавно вы комментировали расписание турниров. Когда слушаешь игроков на US Open, создается впечатление, что многие считают так же. Возможно, это вселяет в вас надежду на изменения к лучшему, или же это проблема, которую не получается исправить?

– Это легко могут исправить люди в руководстве. Но, например, WTA уже приняла много решений и пообещала столько всего турнирам. Им сложно поменять свою позицию, потому что это бизнес.

Думаю, игроки понимают, что это безумие (улыбается) и расписание действительно жесткое. Я говорила об этом в Цинциннати. Кто-то говорит, что мне не стоит играть так много турниров, но правда в том, что у нас куча обязательных соревнований, на которые мы просто обязаны заявляться. И у нас нет времени над чем-то поработать, спокойно подумать, потому что мы сразу едем с одного турнира на другой.

У нас нет времени даже в конце года, ведь первый турнир стартует 29 декабря. Поэтому, конечно, сезон слишком длинный. Думаю, это надо поменять. Так будет лучше и для болельщиков, ведь их любимые игроки перестанут сниматься или слишком часто травмироваться. Еще я бы сказала, что так теннис с нашей стороны будет качественнее.

Я еще в прошлом году заметила, что у нас нет большого влияния на руководство. Они изменили правила без нашего ведома. Нас уже потом поставили перед фактом относительно решений по обязательным турнирам. Поэтому мы говорили с WTA о том, что хотим хотя бы быть в курсе дела. Но было бы неплохо и как-то на них влиять, потому что, на мой взгляд, наш спорт не движется в правильном направлении.

– Если бы вы управляли теннисом, какой бы календарь разработали? Как бы выглядело идеальное расписание?

– А на ваш взгляд, например, система, которая была у WTA лет 10 назад, была плохой? Тогда было 11 или 12 обязательных турниров. Честно говоря, не уверена. Сейчас все будут проверять, и я, наверное, ошиблась.

Но считаете ли вы, что та система была менее интересной? Все дело в гарантиях, которые получили турниры: мы должны играть шесть «пятисотников», хотя иногда нам это не нужно, ведь мы можем хорошо выступить на «тысячниках» и набрать достаточный рейтинг. Но они дают гарантии, и нам приходится подстраиваться.

Проблема в том, что у нас нет свободного времени. Я бы сказала, что 10 лет назад при другой системе теннис был таким же интересным. Все было нормально. Если игроки хотели выступить на «пятисотнике», чтобы улучшить рейтинг, они это делали, но их никто не заставлял. Я ничего не имею против «пятисотников», но иногда их трудно втиснуть в расписание.

– А что вы думаете по поводу того, что «тысячники» стали двухнедельными? 

– Мой тренер планирует все с умом, но на деле получается тяжело. Я играла в Штутгарте, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос», и у меня было всего по два дня между турнирами. Если хорошо выступаешь, времени ни на что не хватает. Это может длиться несколько лет, но что делать потом, если хочешь продолжать играть на том же уровне?

Дело не в качестве тенниса, а в том, кто лучше адаптируется и сформирует лучший календарь, иногда обходя при этом правила.

Швентек – лучшая теннисистка мира уже больше двух лет. Она обошла Шарапову, Энен и еще 7 легенд

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Швентек
logoUS Open
logoWTA
logoИга Швентек
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кафельников о Швентек: «Она играет всего 18 недель в году, но не против добавить еще 4-6 недель выставочных турниров. Ее жалобы на длинный сезон отвратительны»
1818 августа, 11:41
Кафельников о словах Швентек, что турниров должно быть меньше: «Все, что ты, блин, делаешь – это жалуешься! Я тебе скажу, что ты заслуживаешь – чтобы тебе платили меньше!»
1818 августа, 07:40
Ига Швентек: «В сезоне слишком много турниров, и это не может кончиться хорошо. Мы заслуживаем немного больше отдыха»
3118 августа, 07:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Медведев о победе Джоковича на Олимпиаде: «Новак и так меня поражает, но здесь поразил еще больше»
3сегодня, 12:07
Мюллер о том, зачем завел OnlyFans: «Я не мультимиллионер, а это позволяет мне платить тренерам»
9сегодня, 11:33
Алькарас о соперничестве с Джоковичем: «Все наши матчи классные и напряженные, а еще мы дружим за пределами корта»
3сегодня, 10:47
Медведев о пятилетней годовщине фразы «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас!»: «Это послематчевое интервью было лучшим»
8сегодня, 10:16
Синнер на предположение, что он пропустил Олимпиаду, чтобы скрыть допинговое дело: «Если бы я не заболел и смог сыграть, то был бы самым счастливым человеком»
16сегодня, 09:18
Карлос Алькарас: «Играю в безрукавках, чтобы вселять страх в соперников»
25сегодня, 08:29
Андрееску – Паолини, обыгравшей ее третий раз в сезоне на ТБШ: «Дай мне выиграть в следующий раз»
3сегодня, 07:50Фото
Медведев о смазанной подготовке к американской серии: «Знал, что в Монреале и Цинциннати не покажу свой лучший теннис – так и получилось»
12сегодня, 07:35
Алькарас выиграл 15-й матч на ТБШ подряд – и 60-й в карьере
3сегодня, 06:55
«А где еще мне денег заработать?» Сэвилл – о том, что играла US Open с травмой
8сегодня, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58
Ноттингем (WTA). Жабер, Радукану, Плишкова, Болтер вышли в 1/4 финала
414 июня, 15:47
Сетки «Ролан Гаррос»-2024
78 июня, 15:42
Юлия Авдеева о матче с Гауфф на корте «Сюзан Ленглен»: «Когда приезжала, вряд ли могла представить, что сыграю здесь»
128 мая, 00:15
Роберто Карлос, Витцель и Фигу пришли на матч Рублева и Оже-Альяссима
115 мая, 17:42Фото
Фигу пришел на полуфинал между Лехечкой и Оже-Альяссимом
153 мая, 18:42Фото