Швентек о жалобах на календарь тура: «Я еще в прошлом году заметила, что у нас нет большого влияния на руководство»

Ига Швентек рассказала, почему считает перегруженным календарь тура

– Недавно вы комментировали расписание турниров. Когда слушаешь игроков на US Open, создается впечатление, что многие считают так же. Возможно, это вселяет в вас надежду на изменения к лучшему, или же это проблема, которую не получается исправить?

– Это легко могут исправить люди в руководстве. Но, например, WTA уже приняла много решений и пообещала столько всего турнирам. Им сложно поменять свою позицию, потому что это бизнес.

Думаю, игроки понимают, что это безумие (улыбается) и расписание действительно жесткое. Я говорила об этом в Цинциннати . Кто-то говорит, что мне не стоит играть так много турниров, но правда в том, что у нас куча обязательных соревнований, на которые мы просто обязаны заявляться. И у нас нет времени над чем-то поработать, спокойно подумать, потому что мы сразу едем с одного турнира на другой.

У нас нет времени даже в конце года, ведь первый турнир стартует 29 декабря. Поэтому, конечно, сезон слишком длинный. Думаю, это надо поменять. Так будет лучше и для болельщиков, ведь их любимые игроки перестанут сниматься или слишком часто травмироваться. Еще я бы сказала, что так теннис с нашей стороны будет качественнее.

Я еще в прошлом году заметила, что у нас нет большого влияния на руководство. Они изменили правила без нашего ведома. Нас уже потом поставили перед фактом относительно решений по обязательным турнирам. Поэтому мы говорили с WTA о том, что хотим хотя бы быть в курсе дела. Но было бы неплохо и как-то на них влиять, потому что, на мой взгляд, наш спорт не движется в правильном направлении.

– Если бы вы управляли теннисом, какой бы календарь разработали? Как бы выглядело идеальное расписание?

– А на ваш взгляд, например, система, которая была у WTA лет 10 назад, была плохой? Тогда было 11 или 12 обязательных турниров. Честно говоря, не уверена. Сейчас все будут проверять, и я, наверное, ошиблась.

Но считаете ли вы, что та система была менее интересной? Все дело в гарантиях, которые получили турниры: мы должны играть шесть «пятисотников», хотя иногда нам это не нужно, ведь мы можем хорошо выступить на «тысячниках» и набрать достаточный рейтинг. Но они дают гарантии, и нам приходится подстраиваться.

Проблема в том, что у нас нет свободного времени. Я бы сказала, что 10 лет назад при другой системе теннис был таким же интересным. Все было нормально. Если игроки хотели выступить на «пятисотнике», чтобы улучшить рейтинг, они это делали, но их никто не заставлял. Я ничего не имею против «пятисотников», но иногда их трудно втиснуть в расписание.

– А что вы думаете по поводу того, что «тысячники» стали двухнедельными?

– Мой тренер планирует все с умом, но на деле получается тяжело. Я играла в Штутгарте, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос», и у меня было всего по два дня между турнирами. Если хорошо выступаешь, времени ни на что не хватает. Это может длиться несколько лет, но что делать потом, если хочешь продолжать играть на том же уровне?

Дело не в качестве тенниса, а в том, кто лучше адаптируется и сформирует лучший календарь, иногда обходя при этом правила.

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