Джокович опустится минимум на четвертую строчку рейтинга

Новак Джокович проиграл в третьем круге US Open . Серб не защитил прошлогодний титул и потеряет 1900 очков в рейтинге.

Из-за этого он опустится со второй строчки рейтинга минимум на четвертую – его точно обойдут Александр Зверев и Карлос Алькарас .

Потенциально обойти Джоковича еще могут Даниил Медведев , Андрей Рублев , Каспер Рууд и Григор Димитров .

Джокович покинет топ-3 впервые с января 2023-го.