Джокович опустится минимум на четвертую строчку рейтинга
Новак Джокович проиграл в третьем круге US Open. Серб не защитил прошлогодний титул и потеряет 1900 очков в рейтинге.
Из-за этого он опустится со второй строчки рейтинга минимум на четвертую – его точно обойдут Александр Зверев и Карлос Алькарас.
Потенциально обойти Джоковича еще могут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Каспер Рууд и Григор Димитров.
Джокович покинет топ-3 впервые с января 2023-го.
Опубликовал: Павел Ниткин
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