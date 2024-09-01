Медведев о сенсациях на US Open: «Если буду показывать хороший теннис, то могу выиграть турнир. Если не буду – могу проиграть любому»
Даниил Медведев прокомментировал сенсации на US Open
В четверг с турнира вылетел Карлос Алькарас, а в пятницу – Новак Джокович. Сам Медведев обыграл Флавио Коболли (6:3, 6:4, 6:3) и шестой год подряд вышел в Нью-Йорке во вторую неделю.
«Я уже говорил, что для меня сенсации не имеют значения. Условия непростые. У фаворитов, может быть, нет большого преимущества. Так что нужно быть осторожнее.
Если буду показывать хороший теннис, то могу выиграть турнир. Если не буду – могу проиграть любому. Нужно показывать максимум и стараться победить».
Что поражение Джоковича значит для истории? И для Рублева с Медведевым?
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TheTennisLetter
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