Медведев о сенсациях на US Open: «Если буду показывать хороший теннис, то могу выиграть турнир. Если не буду – могу проиграть любому»

Даниил Медведев прокомментировал сенсации на US Open

В четверг с турнира вылетел Карлос Алькарас , а в пятницу – Новак Джокович . Сам Медведев обыграл Флавио Коболли (6:3, 6:4, 6:3) и шестой год подряд вышел в Нью-Йорке во вторую неделю .

«Я уже говорил, что для меня сенсации не имеют значения. Условия непростые. У фаворитов, может быть, нет большого преимущества. Так что нужно быть осторожнее.

Если буду показывать хороший теннис, то могу выиграть турнир. Если не буду – могу проиграть любому. Нужно показывать максимум и стараться победить».

Что поражение Джоковича значит для истории? И для Рублева с Медведевым?