Рууд о камбэке с 0:2 по сетам: «Мы все здесь сильны физически. Но для этого нужен еще и сильный характер»
Каспер Рууд прокомментировал второй в карьере камбэк с 0:2 по сетам
В третьем круге US Open он отыгрался у Шана Цзюньчэна – 6:7(1), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.
«Для этого нужен сильный характер. Мы все здесь сильны физически. Но еще нужно играть с правильным настроем и верить до конца.
К счастью, в третьем сете я не уступал в счете, смог сразу захватить инициативу и сделать ранний брейк. Я воспрял и просто продолжал верить. В решающем сете я был на кураже, максимально сосредоточен.
Это второй такой камбэк в моей карьере. Второй здесь, на US Open. Наверное, есть в этом месте что-то особенное».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал US Open
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости