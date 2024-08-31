Рууд о камбэке с 0:2 по сетам: «Мы все здесь сильны физически. Но для этого нужен еще и сильный характер»

Каспер Рууд прокомментировал второй в карьере камбэк с 0:2 по сетам

В третьем круге US Open он отыгрался у Шана Цзюньчэна – 6:7(1), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.

«Для этого нужен сильный характер. Мы все здесь сильны физически. Но еще нужно играть с правильным настроем и верить до конца.

К счастью, в третьем сете я не уступал в счете, смог сразу захватить инициативу и сделать ранний брейк. Я воспрял и просто продолжал верить. В решающем сете я был на кураже, максимально сосредоточен.

Это второй такой камбэк в моей карьере. Второй здесь, на US Open. Наверное, есть в этом месте что-то особенное».