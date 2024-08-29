Кириос о Рууде: «Как все повернулось, сейчас мне очень нравится наблюдать за его теннисом»
Ник Кириос признался, что поменял мнение об игре Каспера Рууда
В 2019-м австралийца сняли с их матча в Риме после того, как он кинул стул на корт. Рууд в интервью назвал его идиотом, а Кириос говорил, что он скучный. После этого австралиец неоднократно задевал Рууда публично.
«Рууд незаметно преобразился… Как все повернулось, сейчас мне очень нравится наблюдать за его теннисом. Правду говорю 🗣️», – твитнул финалист «Уимблдона»-2022 в контексте победы Рууда над Гаэлем Монфисом.
Рууд – на предложение задать вопрос Кириосу: «Какой его любимый грунтовый турнир?» Кириос ответил: «Твоя мама»
Опубликовал: Кирилл Куценко
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