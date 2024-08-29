Рууд о выходе в 3-й круг US Open: «Я взял реванш»

Каспер Рууд расказал, почему для него была важна победа над Гаэлем Монфисом

Норвежец победил его во втором круге US Open – 6:4, 6:2, 2:6, 7:6(3).

– Год назад на этом же корте этим запуском также во втором круге вы проиграли в пяти сетах (Чжичжэню Чжану (4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6) – Спортс’‘).

– Да, так и было. В прошлом году был тяжелый пятисетовик, так что я хотел отыграться. Конечно, у меня был другой соперник. Но то поражение было немного болезненным, потому что я не смог защитить очки – в 2022-м я вышел в финал.

Когда я сюда возвращаюсь, у меня всегда много хороших воспоминаний, но вместе с ними я помню и о тяжелых поражениях. Это было одно из них. К счастью, сегодня я взял реванш.