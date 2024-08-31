Рууд второй раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам
Восьмая ракетка мира Каспер Рууд в третьем круге US Open обыграл Шана Цзюньчэня – 6:7(1), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.
Норвежец второй раз в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. Первый был на US Open-2020 против Маккензи Макдональда.
Рууд второй раз вышел во вторую неделю US Open – после 2022 года, когда он в итоге добрался до финала.
Теперь норвежец встретится с Тэйлором Фрицем.
Опубликовал: Павел Ниткин
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