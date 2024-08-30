Ван де Зандшульп о мыслях о завершении карьеры: «В прошлом году я получил травму, и проблемы из-за нее продолжились и в этом сезоне»

Ботик ван де Зандшульп ответил, думает ли о завершении карьеры

В мае он признался , что размышляет об уходе из тенниса из-за серии неудачных результатов.

Вчера на US Open он обыграл Карлоса Алькараса и впервые с «Уимблдона»-2022 вышел в третий круг турнира «Большого шлема».

– Насколько серьезно вы рассматривали вариант завершения карьеры и как теперь воспринимаете тот период?

– Конечно, когда я это говорил, я думал об этом. Так уж все складывалось.

В прошлом году я получил травму, и проблемы из-за нее продолжились и в этом сезоне. Существовала вероятность, что если такая боль будет сохраняться во время матчей, то я закончу.

Думаю, я дам себе время до конца года, а потом оценю ситуацию. Да, мысли были вполне серьезные.

– Как вы смотрите на это после сегодняшнего матча и какие эмоции испытываете сейчас?

– На самом деле эмоций сейчас не так много (смеется) . Наверное, я еще в процессе осознания. Может, через несколько часов или завтра эмоций будет больше.

А когда речь шла о возможном завершении карьеры, я просто говорил как есть.

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