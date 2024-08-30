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Алькарас о раннем вылете с US Open: «Сегодня я играл с соперником и с самим собой. В голове были американские горки»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Ботика ван де Зандшульпа во втором круге US Open – 1:6, 5:7, 4:6.

– Вы не чувствовали себя на 100%?

– Не знаю, что сказать прямо сейчас. Во-первых, он играл великолепно, очень хорошо. Я думал, что он будет дарить мне больше легких очков. Так что я немного запутался. Не знал, как с этим справиться. Не смог поднять уровень. Я провел весь матч на одном уровне. Но этого было недостаточно, чтобы создать себе шансы

Я не бил по мячу. Допустил много ошибок. А когда захотел вернуться в игру, было уже слишком поздно.

– Какие эмоции вы испытывали во время матча и испытываете сейчас?

– Я весь матч боролся с собой. В теннисе и ты, и твой соперник хотите одного – победы. Надо быть максимально спокойным, чтобы лучше думать и делать все правильно. Сегодня я играл с соперником и с самим собой. Я не мог контролировать многие эмоции. Были моменты, когда я вел. Но потом проигрывал какие-то розыгрыши и себя задавливал.

В голове были американские горки. А если я хочу думать о больших победах – так нельзя. Я должен прибавлять. Я должен сделать выводы.

– Вы сказали, что по ходу матча не знали, что делать. Раньше это когда-нибудь случалось с вами?

– В нескольких матчах. И после каждого из них всегда говорил одно и то же: «Нужно сделать выводы. Нужно обдумать». Сейчас я думаю о том, что не меняюсь. И это проблема. И если я не буду меняться, мне будет очень сложно прибавлять. Больше особо сказать нечего.

«Я не меняюсь. И это проблема». Алькарас грустит после вылета с US Open

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoUS Open
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoБотик ван де Зандшульп
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