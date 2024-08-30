«Я не меняюсь. И это проблема». Алькарас грустит после вылета с US Open

Может, вы забыли, но Ботик ван де Зандшульп был единственным, кто взял сет у Даниила Медведева, когда тот выиграл US Open в 2021-м. Джокович не смог – а Ботик смог.

С тех пор прошло три года, топ-игроком голландец не стал – а пару месяцев назад серьезно задумывался о завершении карьеры: «В прошлом году я получил травму. Из-за нее у меня сохранились проблемы. И если бы мне пришлось и дальше играть с болью, была вероятность, что я прекращу играть».

Но во втором круге US Open он грохнул чемпиона «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» Карлоса Алькараса – 6:1, 7:5, 6:4. Для испанца это самое раннее поражение на «Шлеме» с 2021-го, для Ботика – первая победа над соперником из топ-10 с 2023-го.

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Пресс-конференция Алькараса после матча – большой набор рефлексии на разные темы. С одной генеральной мыслью – как же так вышло?

Алькарас не справился с напряженным графиком: «Теннисный календарь очень плотный. В последнее время я провел очень много матчей – «Ролан Гаррос», «Уимблдон», Олимпиада. После Олимпиады я сделал перерыв. Думал, что его будет достаточно. Но, наверное, не хватило.

У меня не было энергии, на которую я надеялся. Я не хочу использовать это как оправдание. Но календарь напряженный. А мне нужен отдых перед большими и важными турнирами. Так что нужно все обдумать и извлечь уроки»;

Карлос не ожидал, что соперник будет играть так хорошо: «Он показал хороший теннис. Я думал, что он будет дарить мне больше легких очков. Так что я немного запутался. Не знал, как с этим справиться. Не смог поднять уровень. Я провел весь матч на одном уровне. Но этого было недостаточно, чтобы создать себе шансы.

Я не бил по мячу. Допустил много ошибок. А когда захотел вернуться в игру, было уже слишком поздно»;

Алькарасу нужно прибавлять – а он не прибавил: «В некоторых матчах у меня было ощущение, что я не знаю, что делать. И всегда после этого была мысль: «Нужно сделать выводы. Нужно обдумать».

Сейчас я думаю о том, что не меняюсь. И это проблема. И если я не буду меняться, мне будет очень сложно прибавлять. Больше особо сказать нечего»;

Испанца перекрыли эмоции: «Я весь матч боролся с собой. В теннисе ты играешь против человека, у которого та же цель – выиграть. И нужно быть максимально спокойным, стараться мыслить максимально ясно.

Сегодня я играл с соперником и с собой. Я не мог контролировать многие эмоции. Были моменты, когда я вел. Но потом проигрывал какие-то розыгрыши и себя задавливал.

В голове были американские горки. А если я хочу думать о больших победах – так нельзя. Я должен прибавлять. Я должен сделать выводы»;

И вообще он думает, что ментально нужно прибавлять: «Вместо того, чтобы сделать шаг вперед, я сделал шаг назад – в психологическом плане. Я не понимаю почему.

Сюда я приехал после мощного лета – после которого у меня было ощущение, что я прибавил. Но сейчас я чувствую, что психологически я не силен. Что я не умею реагировать на трудности.

Я все еще познаю себя. Возможно, мне нужно больше времени. Но я должен себя познать».

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Фото: Gettyimages /Luke Hales / Staff, Matthew Stockman / Staff