Ли Ту об Алькарасе: «Этот парень просто образец, он зверь! На жеребьевке я не мог оторваться от его плеч и вен»

Ли Ту рассказал, чем его впечатлил Карлос Алькарас

Австралиец уступил ему в первом круге - 2:6, 6:4, 3:6, 1:6. «Мы вышли на корт, он был в куртке. Потом он ее снял, мы стоим на жеребьевке и я просто: «Чувак, этот парень просто образец, он зверь!» Я просто не мог оторваться от его плеч, вен...

Так что его форхэнд – серьезное оружие. Уважаю».