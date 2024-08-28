Ли Ту об Алькарасе: «Этот парень просто образец, он зверь! На жеребьевке я не мог оторваться от его плеч и вен»
Ли Ту рассказал, чем его впечатлил Карлос Алькарас
Австралиец уступил ему в первом круге - 2:6, 6:4, 3:6, 1:6.«Мы вышли на корт, он был в куртке. Потом он ее снял, мы стоим на жеребьевке и я просто: «Чувак, этот парень просто образец, он зверь!» Я просто не мог оторваться от его плеч, вен...
Так что его форхэнд – серьезное оружие. Уважаю».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ESPN
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