Карлос Алькарас: «Играю в безрукавках, чтобы вселять страх в соперников»
Карлос Алькарас прокомментировал то, что второй год подряд играет на US Open в безрукавке.
В первом круге он обыграл Ли Ту (6:2, 4:6, 6:3, 6:1), а после матча дал интервью на корте Нику Кириосу.
– Вопрос от большинства людей и от меня лично. Мне нравится, когда ты выходишь на корт в безрукавках. Ты сам это придумал? Потому что твои руки выглядят умопомрачительно.
– Я люблю играть в безрукавках (смеется).
– Я знаю.
– На определенных турнирах я играю в безрукавках, чтобы вселять страх в соперников (улыбается). Здесь в Нью-Йорке так жарко и влажно, что просто стараешься не потеть. Я рад, что тебе нравится. Мне тоже очень нравится.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @usopen
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