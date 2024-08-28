Карлос Алькарас: «Играю в безрукавках, чтобы вселять страх в соперников»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что второй год подряд играет на US Open в безрукавке.

В первом круге он обыграл Ли Ту (6:2, 4:6, 6:3, 6:1), а после матча дал интервью на корте Нику Кириосу .

– Вопрос от большинства людей и от меня лично. Мне нравится, когда ты выходишь на корт в безрукавках. Ты сам это придумал? Потому что твои руки выглядят умопомрачительно.

– Я люблю играть в безрукавках (смеется) .

– Я знаю.

– На определенных турнирах я играю в безрукавках, чтобы вселять страх в соперников (улыбается) . Здесь в Нью-Йорке так жарко и влажно, что просто стараешься не потеть. Я рад, что тебе нравится. Мне тоже очень нравится.

Исторический вылет Хачанова, Синнер вернулся после скандала, Медведев и Мирра идут дальше. Что происходит на US Open?