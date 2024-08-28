Алькарас о соперничестве с Джоковичем: «Все наши матчи классные и напряженные, а еще мы дружим за пределами корта»
Карлос Алькарас высказался о соперничестве с Новаком Джоковичем
– Как бы вы описали ваши отношения и соперничество с Новаком?
– Конечно, у нас хорошее соперничество. Каждый раз, выходя на корт, мы показываем теннис очень высокого уровня. Все наши матчи классные и напряженные.
Но да, еще мы дружим за пределами корта. Когда видимся, мы много разговариваем в раздевалке. И с его командой тоже.
Когда выходишь на корт, то там уже нет друзей, но за его пределами у меня хорошие отношения со многими. С Новаком в том числе.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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