Пегула о Калинской: «Анна играет на топ-уровне»

Джессика Пегула обратилась к Анне Калинской после победы в финале Берлина.

Она отыграла пять матчболов и обыграла россиянку 6:7(0), 6:4, 7:6(3).

«Поздравляю Анну и ее тренера. Ребята, вы проводите отличный сезон, и Анна играет на топ-уровне. Продолжай в том же духе. Мне жаль, что все так сложилось сегодня. Но я думаю, что мы обе провели игру на высоком уровне. Это был классный матч. Мы оставили все силы на корте», – сказала Пегула на церемонии награждения.

Печаль – Калинская упустила 5 матчболов в финале Берлина