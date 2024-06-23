Пегула о Калинской: «Анна играет на топ-уровне»

Теги WTA Джессика Пегула Анна Калинская Bett1open Теннис

Джессика Пегула обратилась к Анне Калинской после победы в финале Берлина.

Она отыграла пять матчболов и обыграла россиянку 6:7(0), 6:4, 7:6(3). 

«Поздравляю Анну и ее тренера. Ребята, вы проводите отличный сезон, и Анна играет на топ-уровне. Продолжай в том же духе. Мне жаль, что все так сложилось сегодня. Но я думаю, что мы обе провели игру на высоком уровне. Это был классный матч. Мы оставили все силы на корте», – сказала Пегула на церемонии награждения.

Печаль – Калинская упустила 5 матчболов в финале Берлина

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2 комментария
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Топ-уровень это проигрывать с матчболов в двух финалах подряд. Надо менталку подтягивать.
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