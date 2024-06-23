Калинская упустила пять матчболов в финале Берлина против Пегулы

Теги WTA Джессика Пегула Анна Калинская Bett1open Теннис

24-я ракетка мира Анна Калинская, в Берлине уступившая №5 Джессике Пегуле 7:6(0), 4:6, 6:7(3), проиграла второй финал из двух в карьере.

В решающем сете россиянка вела 4:1. Затем она упустила пять матчболов: четыре при 5:4 в решающем сете и еще один при 6:5 (все на приеме).

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41 комментарий
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Хоть я и сказал перед матчем, что Калинская проиграет, болел за неё. Обидное поражение, конечно.

Бросать камни в Анну не буду, она отлично играла; немного не хватило, но ведь и Пегула была хороша и в решающие моменты тащила всё, что можно. Это всего второй финал Анны в WTA-туре (причём оба были на крупных турнирах). Да, оба она проиграла из выигранных позиций, но могу напомнить, что Надаль в своём первом финале Мастерса упустил преимущество в два сета и 4:1 по геймам, а Джокович в первом финале Шлема не смог выиграть сет, подавая про счёте 5:4 40:0. Нервы есть у всех, и научиться справляться с ними в финалах можно, лишь эти финалы играя. Калинская в этом сезоне сделала большой шаг вперёд, в том числе в ментальном плане. Если она будет продолжать работать, титулы придут.
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Синнеру бы поделиться с Калинской той компьютерной программой, которая прокачала ему менталку. Или итальянская мафия не велит делиться секретными разработками?
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Для Джесс не жалко, она молодец и заслужила титул. Калинская в своем репертуаре, невынужденные ошибки в простых ситуациях на мб.
После Шараповой нет у нас теннисистки, которая способна переломить и додавить.
Все ждут, что им подарят соперницы.
+14
-2
+12
Вот и закончилась сухая серия Калинской против топ10.
7-1.
P.S. Хотя из этих семи побед две случились "благодаря" травмам соперниц.
+11
-2
+9
Столько шарных линий было в матче с Азаренко, два снятия шлемниц
Это везение должно было когда-то закончиться
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+7
Ответ sedric
Синнеру бы поделиться с Калинской той компьютерной программой, которая прокачала ему менталку. Или итальянская мафия не велит делиться секретными разработками?
Она скоро будет исполнять роль Мирки, думаю она не против
+5
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+4
Ответ TennisGeek
Хоть я и сказал перед матчем, что Калинская проиграет, болел за неё. Обидное поражение, конечно. Бросать камни в Анну не буду, она отлично играла; немного не хватило, но ведь и Пегула была хороша и в решающие моменты тащила всё, что можно. Это всего второй финал Анны в WTA-туре (причём оба были на крупных турнирах). Да, оба она проиграла из выигранных позиций, но могу напомнить, что Надаль в своём первом финале Мастерса упустил преимущество в два сета и 4:1 по геймам, а Джокович в первом финале Шлема не смог выиграть сет, подавая про счёте 5:4 40:0. Нервы есть у всех, и научиться справляться с ними в финалах можно, лишь эти финалы играя. Калинская в этом сезоне сделала большой шаг вперёд, в том числе в ментальном плане. Если она будет продолжать работать, титулы придут.
Абсолютно правильный комментарий.
В первую очередь, интересно что сейчас со всеми чемпионками БШ и игроками топ-5, Калинская играет уверенно с позиции силы и тем, если удается не проиграть, то только при удивительных обстоятельствах. Турниры, подобные берлинскому или арабскому, для нашей потенциально первой ракетки планеты, к статусу которой стремительно двигается выдающаяся по таланту русская теннисистка, имеют разминочный характер.
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Ответ Доминик
К чему эти пафосные сравнения Калинской с великими Ноле и Рафой? Понятно же, что она никогда не станет игроком их уровня. Даже близко. Тут хотя бы один титул зацепить до завершения карьеры. Зато на великодержавных глориков такие сравнения действуют безотказно. Помассировал, так сказать, их эрогенную зону. Заодно и плюсиков срубил ))))
Кто здесь сравнивал Аню с Ноле и Рафой? Мы просто болеем за нее и ничего более)))😌😌😌😌
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Ответ dimmon 5.0
лотерея наконец закончилась. в казино не может везти постоянно. две соперницы, кот выносят тебя в одну калитку, снялись и наша анечка распустила крылья и любимую росс пестню "биг3, держись там".
А кто выносил в одну калитку , не подскажете ? Или это у Вас в мыслях происходило ? Ясно , что повезло , но , например , на мастерсе , где Аня играла в финале с Паолини , она обыграла первую и вторую в рейтинге , а её сопернице повезло и с календарем , и с соперницами . Это спорт , но по факту счёт был 5-5 с чешкой , и 5-1 с Ариной .
+5
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+3
Ответ TennisGeek
Хоть я и сказал перед матчем, что Калинская проиграет, болел за неё. Обидное поражение, конечно. Бросать камни в Анну не буду, она отлично играла; немного не хватило, но ведь и Пегула была хороша и в решающие моменты тащила всё, что можно. Это всего второй финал Анны в WTA-туре (причём оба были на крупных турнирах). Да, оба она проиграла из выигранных позиций, но могу напомнить, что Надаль в своём первом финале Мастерса упустил преимущество в два сета и 4:1 по геймам, а Джокович в первом финале Шлема не смог выиграть сет, подавая про счёте 5:4 40:0. Нервы есть у всех, и научиться справляться с ними в финалах можно, лишь эти финалы играя. Калинская в этом сезоне сделала большой шаг вперёд, в том числе в ментальном плане. Если она будет продолжать работать, титулы придут.
Хороший исторический экскурс. Успехов Ане!
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+3
Анна, ну как же так? Победа была практически в руках, 5 матчболов... Ну просто расстроила, если не сказать ничего.
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Ответ Доминик
К чему эти пафосные сравнения Калинской с великими Ноле и Рафой? Понятно же, что она никогда не станет игроком их уровня. Даже близко. Тут хотя бы один титул зацепить до завершения карьеры. Зато на великодержавных глориков такие сравнения действуют безотказно. Помассировал, так сказать, их эрогенную зону. Заодно и плюсиков срубил ))))
заценит, если уж на пенсии Колинс бывает иногда выигрывает. почему Аня не сможет? ))
+1
0
+1
Ответ Доминик
К чему эти пафосные сравнения Калинской с великими Ноле и Рафой? Понятно же, что она никогда не станет игроком их уровня. Даже близко. Тут хотя бы один титул зацепить до завершения карьеры. Зато на великодержавных глориков такие сравнения действуют безотказно. Помассировал, так сказать, их эрогенную зону. Заодно и плюсиков срубил ))))
а чего тебя так корежит? зачем джоковичу и надалю тут твоя сектантская защита?
+1
0
+1
лотерея наконец закончилась. в казино не может везти постоянно. две соперницы, кот выносят тебя в одну калитку, снялись и наша анечка распустила крылья и любимую росс пестню "биг3, держись там".
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Ответ Bars 18
только у пегулы два матча за день
Пять розыгрышей за 7-8 минут это целый матч? 🤭🤭🤭🤭
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Ответ TennisGeek
Хоть я и сказал перед матчем, что Калинская проиграет, болел за неё. Обидное поражение, конечно. Бросать камни в Анну не буду, она отлично играла; немного не хватило, но ведь и Пегула была хороша и в решающие моменты тащила всё, что можно. Это всего второй финал Анны в WTA-туре (причём оба были на крупных турнирах). Да, оба она проиграла из выигранных позиций, но могу напомнить, что Надаль в своём первом финале Мастерса упустил преимущество в два сета и 4:1 по геймам, а Джокович в первом финале Шлема не смог выиграть сет, подавая про счёте 5:4 40:0. Нервы есть у всех, и научиться справляться с ними в финалах можно, лишь эти финалы играя. Калинская в этом сезоне сделала большой шаг вперёд, в том числе в ментальном плане. Если она будет продолжать работать, титулы придут.
так она и не топ 5-10. еще много учиться нужно
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Ответ Bars 18
ну там писали что 7 победы над топ 10 в этом году и паолини в этом списке была
Паолини не была в том списке.
Барбора Крейчикова (10), Аделаида-2024;
Елена Остапенко (9), Дубай-2024;
Кори Гауфф (3), Дубай-2024;
Ига Свёнтек (1), Дубай-2024;
Елена Остапенко (10), Майами-2024;
Маркета Вондроушова, (6), Берлин-2024;
Арина Соболенко, (3), Берлин-2024.
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Ответ Bars 18
не было там никаких 7-0 паолини на момент проигрыша в третьем десятке была
При чём тут Паолини?
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Ответ бизе
А кто выносил в одну калитку , не подскажете ? Или это у Вас в мыслях происходило ? Ясно , что повезло , но , например , на мастерсе , где Аня играла в финале с Паолини , она обыграла первую и вторую в рейтинге , а её сопернице повезло и с календарем , и с соперницами . Это спорт , но по факту счёт был 5-5 с чешкой , и 5-1 с Ариной .
вондроуш должна была брать сет и матч. все к тому шло
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Ответ Bars 18
только у пегулы два матча за день
Один матч и ещё 5 очков.
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Ответ Николай Володин
Она Аргентинка итальянского происхождения
Я в курсе.
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Ответ pegucka7
Она аргентинка.
Она Аргентинка итальянского происхождения
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Ответ Андрей Заступов
Мне кажется, Калинской нужен другой тренер, который и даст эту менталку, а не эта итальянка тренер.
Она аргентинка.
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Ответ sedric
Синнеру бы поделиться с Калинской той компьютерной программой, которая прокачала ему менталку. Или итальянская мафия не велит делиться секретными разработками?
Мне кажется, Калинской нужен другой тренер, который и даст эту менталку, а не эта итальянка тренер.
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«Всем спасибо за поддержку. Кто знает, может, мой титул более значим», — написала Калинская в своих социальных сетях, добавив загадочные эмодзи
Это что она имела ввиду или кого? 😂😂😂😂
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Комментарий удален пользователем
Это все шуры-муры виноваты
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Эх! Вчера вспомнил песню First we take Manhattan, then we take Berlin...) Ну ничего, в следующий раз.
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Не судьба в этот раз.. будем надеятся, что в следующий раз удача будет на нашей стороне..
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а какой коофицент был на пегулу, когда у калинской матч бол был?
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