Калинская упустила пять матчболов в финале Берлина против Пегулы

24-я ракетка мира , в Берлине уступившая №5 7:6(0), 4:6, 6:7(3), проиграла второй финал из двух в карьере.

В решающем сете россиянка вела 4:1. Затем она упустила пять матчболов: четыре при 5:4 в решающем сете и еще один при 6:5 (все на приеме).