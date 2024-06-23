Калинская упустила пять матчболов в финале Берлина против Пегулы
24-я ракетка мира Анна Калинская, в Берлине уступившая №5 Джессике Пегуле 7:6(0), 4:6, 6:7(3), проиграла второй финал из двух в карьере.
В решающем сете россиянка вела 4:1. Затем она упустила пять матчболов: четыре при 5:4 в решающем сете и еще один при 6:5 (все на приеме).
Бросать камни в Анну не буду, она отлично играла; немного не хватило, но ведь и Пегула была хороша и в решающие моменты тащила всё, что можно. Это всего второй финал Анны в WTA-туре (причём оба были на крупных турнирах). Да, оба она проиграла из выигранных позиций, но могу напомнить, что Надаль в своём первом финале Мастерса упустил преимущество в два сета и 4:1 по геймам, а Джокович в первом финале Шлема не смог выиграть сет, подавая про счёте 5:4 40:0. Нервы есть у всех, и научиться справляться с ними в финалах можно, лишь эти финалы играя. Калинская в этом сезоне сделала большой шаг вперёд, в том числе в ментальном плане. Если она будет продолжать работать, титулы придут.
После Шараповой нет у нас теннисистки, которая способна переломить и додавить.
Все ждут, что им подарят соперницы.
7-1.
P.S. Хотя из этих семи побед две случились "благодаря" травмам соперниц.
Это везение должно было когда-то закончиться
В первую очередь, интересно что сейчас со всеми чемпионками БШ и игроками топ-5, Калинская играет уверенно с позиции силы и тем, если удается не проиграть, то только при удивительных обстоятельствах. Турниры, подобные берлинскому или арабскому, для нашей потенциально первой ракетки планеты, к статусу которой стремительно двигается выдающаяся по таланту русская теннисистка, имеют разминочный характер.
Барбора Крейчикова (10), Аделаида-2024;
Елена Остапенко (9), Дубай-2024;
Кори Гауфф (3), Дубай-2024;
Ига Свёнтек (1), Дубай-2024;
Елена Остапенко (10), Майами-2024;
Маркета Вондроушова, (6), Берлин-2024;
Арина Соболенко, (3), Берлин-2024.
Это что она имела ввиду или кого? 😂😂😂😂