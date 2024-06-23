Калинская – Пегуле: «Я сегодня проиграла, это грустно, но поздравляю тебя, Джесс. Ты настоящий боец»

Теги WTA Джессика Пегула Анна Калинская Bett1open Теннис

Анна Калинская поделилась эмоциями от поражения в финале «пятисотника» в Берлине.

Она уступила Джессике Пегуле 7:6(0), 4:6, 6:7(3), упустив пять матчболов.

«Спасибо за то, что пришли и сделали атмосферу здесь особенной. Для меня это была невероятная неделя. Я скучала по траве. То, что я дошла до финала, много для меня значит. Я сегодня проиграла, это грустно, но поздравляю тебя, Джесс. Ты настоящий боец. Здорово снова видеть тебя в туре. Лучшего возвращения нельзя было придумать. Если мы будем так играть в каждом нашем матче, я буду рада за нас обеих.

Хочу сказать спасибо моему тренеру, это был очень тяжелый год. Но мы сохранили силу и становимся лучше с каждым днем. Спасибо моей семье, которая всегда поддерживает меня в любое время дня и ночи», – сказала Калинская на церемонии награждения.

Печаль – Калинская упустила 5 матчболов в финале Берлина

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21 комментарий
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Добрая девочка
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+5
Ответ Николай Володин
Никогда к сожалению,это с детства формируется,а у нее все на блюдечке было )))
ну Коллинс такая же чокерша была, а потом бац бац и пару турниров оформила за месяц. я думаю Аня выиграет турнир, но нужно работать для этого. не думаю что она работает достаточно чтобы побеждать, постоянно где-то близко а потом под конец сливается
+3
0
+3
А я рад за Пегулу. Хочется чтоб шлем взяла. Обаяшка
+6
-4
+2
На матчболах не проявила никакой тактической гибкости, даже когда Пегула носилась из угла в угол, нет чемпионской хватки
+3
-1
+2
Ответ Aelcrown
но пока это в зоне недосягаемости
Никогда к сожалению,это с детства формируется,а у нее все на блюдечке было )))
+2
-1
+1
Ответ Aelcrown
ну Коллинс такая же чокерша была, а потом бац бац и пару турниров оформила за месяц. я думаю Аня выиграет турнир, но нужно работать для этого. не думаю что она работает достаточно чтобы побеждать, постоянно где-то близко а потом под конец сливается
Она вообще не работает над защитой,нужно тренера нанимать ,а это стоит денег
+1
0
+1
Ответ Замир Безкиев
А я рад за Пегулу. Хочется чтоб шлем взяла. Обаяшка
Согласен
+3
-2
+1
Когда-нибудь ты прекратишь чокерить
+5
-5
0
Почему у тебя нет злости Аня? 😥😥😥😥
+1
-1
0
Ответ Aelcrown
Когда-нибудь ты прекратишь чокерить
но пока это в зоне недосягаемости
+2
-2
0
Ответ Николай Володин
Она вообще не работает над защитой,нужно тренера нанимать ,а это стоит денег
так же думаю, она не прилагает усилий чтобы быть в топ 10. просто играет если выиграла - повезло, не выиграла ну значит не суждено)))
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Ответ Aelcrown
так же думаю, она не прилагает усилий чтобы быть в топ 10. просто играет если выиграла - повезло, не выиграла ну значит не суждено)))
Я таких теннисисток -пофигисток впервые вижу)))
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Ответ Николай Володин
Я таких теннисисток -пофигисток впервые вижу)))
ну я не думаю что "она никогда ничего не выиграет" она не совсем далеко находится от побед. конечно побед над Швентек не видать, но вот обыгрывать топ 10 - вполне может. вела 4-1, слилась под конец. все шансы подарила сопернице в очередной раз.
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Ответ dimmon 5.0
божечкиж. сколько пафоса. она проиграла.... видимо до этого были тяжелейшие трехсетовые противостояния с соболем, вондроушом и рыбакиной ?? в которых анечка легла костьми на ринге но дошла до финала и заслужила свое место под солнцем. хде записывают в антиболельщики калинской ??
Ты прав абсолютно)))
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-1
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Ответ Николай Володин
Почему у тебя нет злости Аня? 😥😥😥😥
синнер же выиграл, это главное))
+1
-1
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Ответ Hardy
На матчболах не проявила никакой тактической гибкости, даже когда Пегула носилась из угла в угол, нет чемпионской хватки
У нее вообще нет вариативности в игре,только попадет или не попадет в угол))
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