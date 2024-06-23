Калинская – Пегуле: «Я сегодня проиграла, это грустно, но поздравляю тебя, Джесс. Ты настоящий боец»

Анна Калинская поделилась эмоциями от поражения в финале «пятисотника» в Берлине.

Она уступила Джессике Пегуле 7:6(0), 4:6, 6:7(3), упустив пять матчболов.

«Спасибо за то, что пришли и сделали атмосферу здесь особенной. Для меня это была невероятная неделя. Я скучала по траве. То, что я дошла до финала, много для меня значит. Я сегодня проиграла, это грустно, но поздравляю тебя, Джесс. Ты настоящий боец. Здорово снова видеть тебя в туре. Лучшего возвращения нельзя было придумать. Если мы будем так играть в каждом нашем матче, я буду рада за нас обеих.

Хочу сказать спасибо моему тренеру, это был очень тяжелый год. Но мы сохранили силу и становимся лучше с каждым днем. Спасибо моей семье, которая всегда поддерживает меня в любое время дня и ночи», – сказала Калинская на церемонии награждения.

Печаль – Калинская упустила 5 матчболов в финале Берлина