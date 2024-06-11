Алькарас о татуировке после победы на «Ролан Гаррос»: «Сделаю что-то с Эйфелевой башней и датой финала»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, какую татуировку набьет в честь титула «Ролан Гаррос».

У испанца уже есть две в честь побед на «Больших шлемах». Ранее Алькарас набил дату победы US Open-2022 на левой руке, а после «Уимблдона»-2023 он сделал татуировку в виде клубники и даты финала.

«Я должен найти время для татуировки. Но я обязательно ее сделаю.

Она будет на левой щиколотке. После «Уимблдона» я сделал татуировку на правой, а эта будет на левой. Думаю, да, сделаю что-то с Эйфелевой башней и датой финала.

Я не знаю, произойдет это на следующей неделе, следующем месяце или через два, но я точно ее сделаю (улыбается)».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дурачек этот цыганенок
+5
-1
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий