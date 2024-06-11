Алькарас о татуировке после победы на «Ролан Гаррос»: «Сделаю что-то с Эйфелевой башней и датой финала»

Карлос Алькарас рассказал, какую татуировку набьет в честь титула «Ролан Гаррос».

У испанца уже есть две в честь побед на «Больших шлемах». Ранее Алькарас набил дату победы US Open-2022 на левой руке, а после «Уимблдона»-2023 он сделал татуировку в виде клубники и даты финала.

«Я должен найти время для татуировки. Но я обязательно ее сделаю.

Она будет на левой щиколотке. После «Уимблдона» я сделал татуировку на правой, а эта будет на левой. Думаю, да, сделаю что-то с Эйфелевой башней и датой финала.

Я не знаю, произойдет это на следующей неделе, следующем месяце или через два, но я точно ее сделаю (улыбается)».