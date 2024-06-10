Рассол – секретное оружие Алькараса на «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас мощно закончил «Ролан Гаррос» , выиграв два подряд пятисетовых матча – отыгрался с 1:2 по сетам против №2 в мире Янника Синнера в полуфинале и против №4 в мире Александра Зверева в финале.

В обоих матчах он активно пил рассол из маленьких баночек.

Все для того, чтобы избежать судорог. Именно они стали причиной провала Алькараса в полуфинале-2023 против Новака Джоковича – тогда в третьем сете у испанца начало сводить все тело.

И он сделал выводы. Его физиотерапевт Хуахо Морено рассказал: «Это маленькие бутылочки с рассолом – плюс соль и витамины. Он это пьет, чтобы предотвращать возможные судороги».

Самое интересное, что никто точно не знает, почему рассол помогает против судорог. Есть две основных гипотезы:

1. Он помогает восстановить баланс солей и минералов в организме.

2. Он запускает в организме рефлекс, который говорит телу остановить судороги. И для этого его даже не надо пить – достаточно подержать во рту и выплюнуть.

Как бы там ни было, Алькарасу рассол явно помогал. И в конце полуфинала, и в конце финала он явно выглядел свежее соперников.

Рассол нужен не только при похмелье, но и при судорогах – проверено теннисом

Фото: unsplash.com /KTRYNA; кадры трансляции