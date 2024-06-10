Алькарас сравнил свои титулы на ТБШ: «Больше всего горжусь собой сейчас»

Теги US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас ответил, каким из достижений гордится больше всего.

«Сложный вопрос. Конечно, победа на US Open была особенной. Тогда я впервые стал №1, о чем мечтал с тех пор, как начал играть в теннис, и выиграл первый «Большой шлем».

Но победить на «Уимблдоне», обыграв в пяти сетах Новака Джоковича, тоже большое достижение. Сейчас я взял трофей «Ролан Гаррос» с учетом того, что я пережил за последний месяц, травмы и прочее. Я не знаю.

Наверное, сейчас тот момент, когда я очень горжусь собой за все, что мы с командой сделали за последний месяц, чтобы подготовиться к этому турниру, я много с ними разговаривал. Если нет такой возможности тренироваться и общаться с ними, мне очень трудно.

Поэтому я скажу, что больше всего горжусь собой сейчас».

3 комментария
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Да, титул явно запоминающийся. Выиграл при в целом собственном невысоком уровне тенниса, одолев в полуфинале и финале главных претендентов, проявив при этом гигантскую волю к победе и характер.
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