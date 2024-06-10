Алькарас сравнил свои титулы на ТБШ: «Больше всего горжусь собой сейчас»

Карлос Алькарас ответил, каким из достижений гордится больше всего.

«Сложный вопрос. Конечно, победа на US Open была особенной. Тогда я впервые стал №1, о чем мечтал с тех пор, как начал играть в теннис, и выиграл первый «Большой шлем».

Но победить на «Уимблдоне», обыграв в пяти сетах Новака Джоковича, тоже большое достижение. Сейчас я взял трофей «Ролан Гаррос» с учетом того, что я пережил за последний месяц, травмы и прочее. Я не знаю.

Наверное, сейчас тот момент, когда я очень горжусь собой за все, что мы с командой сделали за последний месяц, чтобы подготовиться к этому турниру, я много с ними разговаривал. Если нет такой возможности тренироваться и общаться с ними, мне очень трудно.

Поэтому я скажу, что больше всего горжусь собой сейчас».