Алькарас о том, что отыгрывался у Зверева с 1:2 по сетам: «Когда закончился третий сет, я сильно сомневался»

Карлос Алькарас сомневался в победе по ходу финала «Ролан Гаррос».

Он обыграл Александра Зверева – 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Если честно, когда закончился третий сет, я сильно сомневался. Не буду врать, я понимал, что Саша легко справляется с моими ударами. Он доминировал благодаря подаче и топ-спину. Мне было трудно. В итоге он подавал на третий сет. Не знаю, связано ли это с нервами.

В третьем сете я не показывал лучший теннис, но это финал турнира «Большого шлема», поэтому пора было выкладываться по полной. Пора было находить решения, и, когда в начале четвертого сета я повел 40:0 (на самом деле 40:15 – Sports), это помогло мне успокоиться. Я играл в своем стиле, и в пятом сете пришло время отдать все силы.

Было сложно. Саша отлично играл. Он сильно давил и на подаче, и на приеме. В пятом сете я отыграл много брейк-пойнтов. Счет 6:2, но я мог и проиграть.

Борьба была очень упорная. Было сложно из-за ветра, тени и солнца. Я понимал, что нужно адаптироваться к условиям, и я рад, что мне удалось».

Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»