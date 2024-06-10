Хирург, делавший Джоковичу операцию на колене: «Маловероятно, что он полностью восстановится через три недели»

Теги Новак Джокович травмы Уимблдон ATP Теннис

Хирург Антуан Жерометта, проводивший Новаку Джоковичу артроскопическую операцию на правом колене, не уверен, что серб успеет полностью восстановиться к «Уимблдону».

«Большой шлем» начнется 1 июля.

«Только постепенно увеличивая нагрузку, мы поймем, появятся ли отеки и боль. Прогресс будет каждый день, но невозможно предсказать, как он будет чувствовать себя через неделю, две и дальше. Маловероятно, что он полностью восстановится через три недели.

Он явно сделает все, чтобы восстановиться как можно быстрее, но процесс будет идти под наблюдением и контролем», – сказал Жерометта.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
3 недели только восстановление, ещё 3 недели реабилитация и небольшие нагрузки.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий