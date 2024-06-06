Джокович об операции на колене: «Я рад сообщить, что все прошло хорошо»

Теги Новак Джокович травмы Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович рассказал об операции на колене.

Ранее L’Équipe сообщала, что серб перенес ее 5 июня. После этого глава НОК Сербии со ссылкой на дядю Джоковича опроверг эту информацию.

Серб порвал медиальный мениск во время матча четвертого круга против Франсиско Серундоло, а затем снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос».

«Вчера мне пришлось принять сложные решения после повреждения мениска в последнем матче. Я все еще восстанавливаюсь, но я рад сообщить, что операция прошла хорошо.

Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее быть здоровым и в хорошей форме, чтобы вернуться на корт.

Моя сильная любовь к этому виду спорта и желание соревноваться на самом высоком уровне заставляют меня идти дальше.

Вперед 💪💪», – написал Джокович.

Джокович перенес операцию на колене – и, скорее всего, пропустит «Уимблдон». Главное

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10 комментариев
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Ждём возвращения, без Новака тур обеднеет
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Хорошая новость! Скорейшего выздоровления!
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Жаль пропустит Уимблдон. Скорейшего возвращения Новак! Ждем продолжения 25 и далее!
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Ответ dedpihto59
Так операция всё же была‼️
Ну Спортс же любит встроиться в "испорченный телефон" и собрать сплетни. Сам же сербский "Телеграф", который выложил слова спортивного чиновника, вчера вечером подтвердил факт операции.
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Так операция всё же была‼️
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Хорошо что не связки , так бы не улыбался....
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угробили мужика
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А еще Новак поблагодарил команду врачей и фанов за огромную поддержку.
Это правда – такого «воедушия» в стане болельщиков я давно не видела.
Оздрави, соколе наш! Идемо!
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