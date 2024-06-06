Джокович об операции на колене: «Я рад сообщить, что все прошло хорошо»

Новак Джокович рассказал об операции на колене.

Ранее L’Équipe сообщала, что серб перенес ее 5 июня. После этого глава НОК Сербии со ссылкой на дядю Джоковича опроверг эту информацию.

Серб порвал медиальный мениск во время матча четвертого круга против Франсиско Серундоло, а затем снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос».

«Вчера мне пришлось принять сложные решения после повреждения мениска в последнем матче. Я все еще восстанавливаюсь, но я рад сообщить, что операция прошла хорошо.

Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее быть здоровым и в хорошей форме, чтобы вернуться на корт.

Моя сильная любовь к этому виду спорта и желание соревноваться на самом высоком уровне заставляют меня идти дальше.

Вперед 💪💪», – написал Джокович.

Джокович перенес операцию на колене – и, скорее всего, пропустит «Уимблдон». Главное