Глава НОК Сербии: «Дядя Джоковича сказал, что ему не делали операцию на колене»
Глава Олимпийского комитета Сербии Божидар Малькович заявил, что Новак Джокович не делал операцию на колене.
«Французы в очень серьезных СМИ написали, что Новаку сделали операцию. Мы позвонили его дяде и узнали, что операцию Новаку не делали. Так что я бы не стал спекулировать на эту тему.
В любом случае Новак большой молодец. В его состоянии провести такой качественный матч на «Ролан Гаррос» очень сложно.
Мы бы все хотели, чтобы он был с нами и возглавил нашу делегацию на Играх. Он замечательный человек, и все будут тянуться к его уровню. Он показал это на Олимпиаде в Токио».
Отметим, что информацию о перенесенной операции Джоковичем опубликовали не только во французских СМИ, но и в сербских.
Есть непосредственные свидетели операции?
вона как оно.
Если бы всё было так просто.
Если бы всё так и было.