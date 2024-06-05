Глава НОК Сербии: «Дядя Джоковича сказал, что ему не делали операцию на колене»

Глава Олимпийского комитета Сербии Божидар Малькович заявил, что не делал операцию на колене.

«Французы в очень серьезных СМИ написали, что Новаку сделали операцию. Мы позвонили его дяде и узнали, что операцию Новаку не делали. Так что я бы не стал спекулировать на эту тему.

В любом случае Новак большой молодец. В его состоянии провести такой качественный матч на «Ролан Гаррос» очень сложно.

Мы бы все хотели, чтобы он был с нами и возглавил нашу делегацию на Играх. Он замечательный человек, и все будут тянуться к его уровню. Он показал это на Олимпиаде в Токио».

Отметим, что информацию о перенесенной операции Джоковичем опубликовали не только во французских СМИ, но и в сербских.