Глава НОК Сербии: «Дядя Джоковича сказал, что ему не делали операцию на колене»

Теги Новак Джокович травмы Ролан Гаррос Божидар Малькович ATP Олимпийский теннисный турнир Теннис

Глава Олимпийского комитета Сербии Божидар Малькович заявил, что Новак Джокович не делал операцию на колене.

«Французы в очень серьезных СМИ написали, что Новаку сделали операцию. Мы позвонили его дяде и узнали, что операцию Новаку не делали. Так что я бы не стал спекулировать на эту тему.

В любом случае Новак большой молодец. В его состоянии провести такой качественный матч на «Ролан Гаррос» очень сложно.

Мы бы все хотели, чтобы он был с нами и возглавил нашу делегацию на Играх. Он замечательный человек, и все будут тянуться к его уровню. Он показал это на Олимпиаде в Токио».

Отметим, что информацию о перенесенной операции Джоковичем опубликовали не только во французских СМИ, но и в сербских.

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15 комментариев
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Дядя хоть отложил стакан сливовицы когда говорил. Надежный блин источник
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История темная. Но характерная для Джочки. Это как с прививкой во время короны. Хотел всех обмануть.
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Нашли у кого уточнять, как будто перед дядей кто-то отчитываться будет
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Ответ Stas Salesov
Хм, нас пытаются обмануть? Есть непосредственные свидетели операции?
откуда они возьмутся-то...непосредственные? Тебя ж там не было...честного и святого)))
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Может это просто его способ плюнуть в организаторов. В Риме не обеспечили безопасность - слил матч. В Париже отказались почистить корт - снялся.
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Ответ vadik-rus
откуда они возьмутся-то...непосредственные? Тебя ж там не было...честного и святого)))
Пруфы какие-нибудь, ну там фото на больничной койке, в клинике? Или даже сканы снимков, выписки. Подозрительно, что вброс инфы про операцию пошел от двух известных журналистов-нолефанов: смуглой француженки Кэрол Бушар, которая сотрудничает с L’Equipe, и сербского Саши Озмо, вряд ли они что-то проверяли
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Срджану звоните!))
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Хм, нас пытаются обмануть?
Есть непосредственные свидетели операции?
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Хехе, вот и выплыла правда наружу. Никаких проблем с коленом нет, коль не было операции. Но сейчас быстро научат дядюшку сказать, что его не так поняли ))
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Ответ Йенс Мустерманн
Хехе, вот и выплыла правда наружу. Никаких проблем с коленом нет, коль не было операции. Но сейчас быстро научат дядюшку сказать, что его не так поняли ))
Может у него какие-то обязательства были перед Всеанглийским клубом и он не знал, как соскочить, одержим же ОИ. Вот и придумали легенду про операцию..
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Сербский мошенник в своём репертуаре, опять чего-то темнит и выгадывает.
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Ложь на корте, ложь вне корта. В этом весь серб. А можно просто признаться, в том числе и себе, что больше не тянет.
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Вот дядя всех и спалил)
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То есть, французы в парижской клинике просто обознались? Просто оперировать мениск туда приехал кто-то похожий на Новака?
вона как оно.
Если бы всё было так просто.
Если бы всё так и было.
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Ответ Stas Salesov
Может у него какие-то обязательства были перед Всеанглийским клубом и он не знал, как соскочить, одержим же ОИ. Вот и придумали легенду про операцию..
Так ещё почти месяц назад ходили инсайды, что он пропустит WIM ради подготовки к олимпиаде, дабы не осуществлять переход грунт -> трава -> грунт. Сейчас просто будет в какой-нибудь сербской академии тренироваться на земле и проедется по грунтовым водокачкам. Может наконец-то и титул зацепит ))
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