Александр Зверев: «Мы с Алькарасом оба физически сильны, но он просто монстр. Нам с командой нужно задуматься, как мне выйти на такой же уровень»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев оценил уровень Карлоса Алькараса.

– Чем объясняется то, что Алькарас выиграл 11 из 12 пятисетовиков?

– До сегодняшнего дня у меня была похожая статистика на «Ролан Гаррос».

– 23:11.

– Нет, конкретно на «Ролан Гаррос». Что-то типа 10:1.

– Хорошо.

– Мы оба физически сильны, но он просто монстр. Он зверь. Он играет совсем с другой интенсивностью по сравнению с остальными. У него такой разнообразный арсенал.

Мне кажется, в пятом сете он сильно изменил тактику, стал играть намного выше, намного глубже, чтобы нейтрализовать мои мощные удары. Особенно с учетом того, что, когда корт оказался в тени, условия снова стали медленнее. Но он фантастический игрок, и он в фантастической физической форме.

Нам с командой нужно задуматься, как мне выйти на такой же уровень.

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2 комментария
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Тут скорее не в силе дело, менталка звериная нужна - как почувствовал слабину соперника, дожимать нужно, а не расслаблять булки и брать 3 гейма в 2х сетах
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Зверев правильно и объективно оценил то, что произошло в 4-5 сете: Карлос изменил рисунок игры, выбрал другие удары и тактику. И именно богатый технический арсенал ему в этом помог. Это было очень заметно в матче, странно, что Карлоса об этом не спросили. Ну и физическая компонента не последнюю роль сыграла. Парень пашет и в матчах это показывает. В современном туре куда без этого, все на износ работают. Но меня не покидает мысль, смена тактики Карлоса была следствием проблем с ногой или просто план Б на случай, когда игра пошла совсем не в твою пользу.
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