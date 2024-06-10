Александр Зверев: «Мы с Алькарасом оба физически сильны, но он просто монстр. Нам с командой нужно задуматься, как мне выйти на такой же уровень»

Александр Зверев оценил уровень Карлоса Алькараса.

– Чем объясняется то, что Алькарас выиграл 11 из 12 пятисетовиков?

– До сегодняшнего дня у меня была похожая статистика на «Ролан Гаррос».

– 23:11.

– Нет, конкретно на «Ролан Гаррос». Что-то типа 10:1.

– Хорошо.

– Мы оба физически сильны, но он просто монстр. Он зверь. Он играет совсем с другой интенсивностью по сравнению с остальными. У него такой разнообразный арсенал.

Мне кажется, в пятом сете он сильно изменил тактику, стал играть намного выше, намного глубже, чтобы нейтрализовать мои мощные удары. Особенно с учетом того, что, когда корт оказался в тени, условия снова стали медленнее. Но он фантастический игрок, и он в фантастической физической форме.

Нам с командой нужно задуматься, как мне выйти на такой же уровень.

Рассол – секретное оружие Алькараса на «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»