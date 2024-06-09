Зверев о судейской ошибке в финале РГ: «Если бы я сделал тот брейк, то у меня были бы шансы цепляться за подачу Алькараса в следующих геймах»

Александр Зверев прокомментировал судейскую ошибку в финале «Ролан Гаррос».

При счете 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 2:1 15:40 допустил двойную ошибку, но судья Рене Лихтенштайн спустился с вышки, посмотрел отметку и заявил, что аута не было.

– Я чувствую, что сделал все что мог. В пятом сете были моменты, когда мне не повезло. Я слышал, что при 2:1 на второй подаче мяч был в ауте. Это показал Hawk-Eye. Если бы я сделал тот брейк, то у меня были бы шансы цепляться за его подачу в следующих геймах. И, возможно, пятый сет сложился бы по-другому.

Но что есть, то есть. Он играл потрясающе. В четвертом и пятом сетах он играл лучше меня. Это факт. Мне кажется, в этом финале я отдал всего себя. На US Open я как бы сам отдал матч. Здесь было немного по-другому.

– Вы упомянули вторую подачу на брейк-пойнте при счете 1:2. Насколько вас расстраивает то, что система Hawk-Eye Live появится здесь только в следующем году? Ведь если бы она работала уже сейчас, вы бы выиграли тот гейм. Знаю, что сейчас это вряд ли способно утешить.

– В пятом сете есть разница между счетом 2:2 или 1:3. Это решающая разница.

Да, это разочаровывает, но что есть, то есть. Судьи допускают ошибки. Они тоже люди, и это нормально. Но, конечно, в такой ситуации хочется, чтобы не было ошибок.

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