Мугуруса о преимуществе мужчин-теннисистов: «На пике формы я не обыграла бы даже юниора»

Мугуруса: на пике формы я не обыграла бы даже юниора.

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса считает, что теннисистка из топ-10 может быть слабее, чем теннисист без рейтинга.

«Преимущество мужчин не только в силе, но и в физической выносливости и мышечной массе. Это комбинация факторов.

Я помню, что я никогда не могла обыграть братьев и даже непрофессиональных теннисистов на тренировке. Я никогда не могла выиграть у них ни сета. Мужчина, который стоит 1000-м в мире или у которого вообще нет рейтинга, может играть лучше, чем теннисистка из топ-10.

На пике формы, которая у меня была в статусе первой ракетки мира, я не обыграла бы даже юниора».

Напомним, 28 декабря в Дубае пройдет «Битва полов» между Ариной Соболенко и Ником Кириосом.

