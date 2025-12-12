Надаль перенес операцию на руке: «Кажется, я не смогу сыграть на Australian Open-2026 😂»
Надаль пошутил об операции на руке, которую он перенес.
Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль перенес операцию на руке.
«Кажется, я не смогу сыграть на Australian Open-2026 😂.
Пришлось перенести операцию на руке из-за проблемы, которая беспокоила меня многие годы. Но надеюсь, что скоро все будет хорошо 🤗», – написал испанец.
Надаль завершил карьеру в ноябре прошлого года.
