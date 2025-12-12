Фото
Надаль перенес операцию на руке: «Кажется, я не смогу сыграть на Australian Open-2026 😂»

Надаль пошутил об операции на руке, которую он перенес.

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль перенес операцию на руке.

«Кажется, я не смогу сыграть на Australian Open-2026 😂.

Пришлось перенести операцию на руке из-за проблемы, которая беспокоила меня многие годы. Но надеюсь, что скоро все будет хорошо 🤗», – написал испанец.

Надаль завершил карьеру в ноябре прошлого года.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @rafaelnadal
