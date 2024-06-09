Алькарас против Зверева в финале «Ролан Гаррос». Онлайн

В финале «Ролан Гаррос» встретятся третья и четвертая ракетки мира – Карлос Алькарас и Александр Зверев.

21-летний Алькарас третий раз сыграет в финале «Большого шлема» – после титулов на US Open-2022 и «Уимблдоне»-2023. Для Зверева это будет второй финал ТБШ – в 2020-м он упустил 2:0 по сетам и подачу на матч в решающем матче US Open.

В личном противостоянии Зверев ведет 5:4, в том числе 2:1 на «Больших шлемах». На «Ролан Гаррос» он Алькараса побеждал в 2022-м. А в этом году остановил Карлоса в Австралии.

Когда у Зверева идет громогласная подача и агрессивная игра с задней линии, он способен создавать Алькарасу огромные проблемы. Справится ли он с нервами сегодня? Хватит ли Алькарасу физики после тяжелого пятисетовика в полуфинале? Скоро узнаем.