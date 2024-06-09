Зверев – команде после поражения в финале РГ: «Сегодня мы были близки, и я надеюсь, что однажды мы вместе поднимем этот трофей»

Александр Зверев выступил с речью после поражения в финале «Ролан Гаррос»..

Она проиграл третьей ракетке мира Карлосу Алькарасу 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

«Во-первых, поздравляю Карлоса. Третий «Большой шлем» в 21 год – это невероятно. Ты выиграл три разных. Это уже потрясающая карьера, ты уже так много достиг. И тебе всего 21. Невероятный игрок. И ты не последний раз взял этот трофей.

Твоя команда – молодцы. Я бы хотел сказать иначе, но сегодня вы были слишком сильны. Вы приятные люди, я за вас рад – не сегодня, но обычно рад.

Спасибо моей команде не только за последние две недели – но и за весь длинный путь, который мы проделали после травмы на этом корте. Сегодня мы были близки, и я надеюсь, что однажды мы вместе поднимем этот трофей.

Я обожаю играть на этом прекрасном корте, он один из моих любимых в туре. И я вернусь в следующем году», – сказал Зверев на церемонии награждения.

👑 Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»