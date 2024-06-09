Зверев – команде после поражения в финале РГ: «Сегодня мы были близки, и я надеюсь, что однажды мы вместе поднимем этот трофей»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев выступил с речью после поражения в финале «Ролан Гаррос»..

Она проиграл третьей ракетке мира Карлосу Алькарасу 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

«Во-первых, поздравляю Карлоса. Третий «Большой шлем» в 21 год – это невероятно. Ты выиграл три разных. Это уже потрясающая карьера, ты уже так много достиг. И тебе всего 21. Невероятный игрок. И ты не последний раз взял этот трофей.

Твоя команда – молодцы. Я бы хотел сказать иначе, но сегодня вы были слишком сильны. Вы приятные люди, я за вас рад – не сегодня, но обычно рад.

Спасибо моей команде не только за последние две недели – но и за весь длинный путь, который мы проделали после травмы на этом корте. Сегодня мы были близки, и я надеюсь, что однажды мы вместе поднимем этот трофей.

Я обожаю играть на этом прекрасном корте, он один из моих любимых в туре. И я вернусь в следующем году», – сказал Зверев на церемонии награждения.

👑 Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»

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12 комментариев
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Киса последние два сэта проиграл 6:1 6:2. То есть взял всего 3 гейма при мертвущем Карлитосе,который говорил - забирай всё. Это прикиньте,как его колбасило. Мира Андреева даже так не будет трястись когда ей собаку купят...
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Почему Саша, в отличии от Карлоса, ни слова благодарности семье, своему отцу не произнёс🧐
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Ответ arseny572
Не надейся, поезд ушел. Будешь как Дементьева только ОЧ. Чтобы побеждать на ТБШ в дальнейшем нужно будет проходить Синннер-Алькарас, а с таким количеством ошибок точно не Саша может это сделать.
классика спортса для проигравшего теннисиста: больше ничего и никогда

у Зверева, к слову, меньше анфорсов и баланс по ним и виннерсам не хуже, чем у Алькараса
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Ответ Диономис
Зверев это новый Энди Маррей. Еще 5-6 финалов и все будет.
У Энди 3 ТБШ, первая строчка и он первый после величайшей троицы, играя с ними
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Ответ revodrok
классика спортса для проигравшего теннисиста: больше ничего и никогда у Зверева, к слову, меньше анфорсов и баланс по ним и виннерсам не хуже, чем у Алькараса
Будет чемпионом по балансу анфорсов, значит. Красава.
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+2
Зверев это новый Энди Маррей. Еще 5-6 финалов и все будет.
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Зверев играл очень хорошо. САМ. и большую часть шансов создавал себе именно сам. он играл чище и получал больше бп абсолютно справедливо

но в решающие моменты, Алькарас давал либо лютые шары, либо гениальные удары, либо спускался аист с вышки. плюс трибуны, очевидно, топили больше за испанца. и суммарно это вылилось в упущенный пятый сет. в четвертом оба играли не пойми как
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+1
Не надейся, поезд ушел. Будешь как Дементьева только ОЧ. Чтобы побеждать на ТБШ в дальнейшем нужно будет проходить Синннер-Алькарас, а с таким количеством ошибок точно не Саша может это сделать.
+3
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0
Ответ CIA
Саня может пенять только на себя. Сколько шансов давал Алькарас в пятом на своей подаче — все в унитаз. Но с такой игрой в целом можно и на ЮС зацепиться, 27 лет – самый сок. ЗЫ. Карлос – демон, менталка ошеломительная. 12-1 в пятисетовиках, это как вообще.
чем меньше думаешь — тем лучше
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Ответ Сергей48
Почему Саша, в отличии от Карлоса, ни слова благодарности семье, своему отцу не произнёс🧐
На австралиан опен, в третьем сете, когда Саша вёл у Даниила 2:0, сашин отец начал орать под руку сыну, когда у того не получалось подать: с такой игрой пакуй чемоданы и вали домой. На что Саша послал папашу на три весёлых буквы. И проиграл матч. Наверное, после этого финала у них тоже будет весёлый разговор и приятное общение
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Ответ revodrok
классика спортса для проигравшего теннисиста: больше ничего и никогда у Зверева, к слову, меньше анфорсов и баланс по ним и виннерсам не хуже, чем у Алькараса
а в последнее х двух сетах?
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