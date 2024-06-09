Алькарас – Звереву: «Уверен, теннис еще даст тебе возможность очень скоро выиграть «Шлем»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас выступил с чемпионской речью после победы на «Ролан Гаррос».

В финале она обыграл Александра Зверева – 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Во-первых, поздравляю Сашу с отличным началом сезона, отличным теннисом, отличным турниром. Ты играешь и каждый день работаешь на невероятном уровне, отдаешь этому все сердце. Ты перенес тяжелую травму на этом году и после нее проделал невероятный путь. Уверен, что теннис еще даст тебе возможность очень скоро выиграть «Шлем».

Моей команде – невероятно поработали. Последние пару месяцев у нас было много проблем. Травма, в Мадриде мы играли, хотя я чувствовал себя не очень. Потом я приехал сюда без достаточной подготовки.

Я рад, что у меня такая команда. Знаю, что каждый человек в ней отдает всего себя, чтобы я рос как игрок и как человек. Я очень благодарен. И я называю вас командой, но вы моя семья. Спасибо огромное.

Хочу немного поговорить о своей семье. Мне повезло, что многие родные приехали – мама, папа, братья. Потрясающе, что вы приехали и меня поддерживали. Но даже когда вы не поддерживаете меня на трибунах, я знаю, что вы за меня болеете у телевизора, дома. Я всегда чувствую вашу потрясающую поддержку.

Я много раз говорил, что в детстве бежал из школы, чтобы смотреть этот турнир. А теперь я его выиграл. Так что спасибо вам за все и за потрясающий путь», – сказал Алькарас на церемонии награждения.

👑 Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»

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34 комментария
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Теннис, может быть, и даст возможность Звереву, но все ведь прекрасно понимают, как Санёк ей воспользуется)
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Теперь Зверев уже однозначно лучший бесшлемник в Открытой эре, так что, может, и не надо. Такое достижение терять-то.
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Теннис даст,алькарас заберет
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Теннис то давно даёт только вот Александр не может взять
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Звереву в финале нужен кто-то типа Рууда, Тиафо или Лузера-Альясима для этого.
Даже Медеведу он в финале чокернет. И наверно даже Циципасу.
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Ответ Vakhore
Звереву в финале нужен кто-то типа Рууда, Тиафо или Лузера-Альясима для этого. Даже Медеведу он в финале чокернет. И наверно даже Циципасу.
Рууду тоже не помешает в финале кто-то типа Зверева) а то ему 3 разных бига попались.
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Ответ Трёха Ника Киргиоса
Возможностей как минимум четыре уже упущено: ЮСО 20(вёл 2:0 по сетам против хромого Тима), РГ 22(лучший теннис в карьере, травма), АО 24(вёл 2:0 в 1/2 и очень вероятно, что справился бы в финале с Янником, но это не точно) и вот РГ 24(вёл 2:1 против неоптимального Алькараса).
А теперь Алькарас и Синнер на 1-2 месте рейтинга и чтобы забрать Шлем придется по ходу турнира обыгрывать их обоих...
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Уверен теннис ещё даст тебе возможность взять шлем... (Но ты ей не воспользуешься - подумал про себя Алькарас, но решил, всё же, этого не говорить)
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Довольно символично, что оба финала своих Зверев выиграл в трехсетовом формате))) 2-0, 2-1 по сетам. не тянет он в пяти, до сих пор не тянет
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Не даст
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Ответ Sincere
Я-то не являюсь персофаном) Так что это я тебя поздравляю!)) Карлос красавчик конечно. Думаю, это не последний его шлем в этом сезоне, плюс еще и ОИ для него перспективны)
Спасибо. Но, ты тоже поддерживала. К тому же, я знаю, что ты не любишь Зверева, и Карлос в этом плане тебя тоже порадовал)
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Ответ sedric
Поздравляю с победой)
Я-то не являюсь персофаном) Так что это я тебя поздравляю!)) Карлос красавчик конечно. Думаю, это не последний его шлем в этом сезоне, плюс еще и ОИ для него перспективны)
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Ответ Sincere
Довольно символично, что оба финала своих Зверев выиграл в трехсетовом формате))) 2-0, 2-1 по сетам. не тянет он в пяти, до сих пор не тянет
Поздравляю с победой)
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Ответ sedric
Спасибо. Но, ты тоже поддерживала. К тому же, я знаю, что ты не любишь Зверева, и Карлос в этом плане тебя тоже порадовал)
Да, это так) еще меня порадует Карлос, если Синнера будет обыгрывать в финалах. тоже буду за испанца. Синнер вроде человек нормальный, но его теннис вообще не интересен мне почти всегда)
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Ответ Alex Morhan
На лучшего с одним шлемом не потянет?)
Там пока Роддик, а в перспективе может быть Медведев. А Зверев, в отличие от них, не был первым и почти не был вторым.
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Ответ Gsp555
Неужели такой выдающийся игрок (наверное, лучший в истории без шлема с колоссальным отрывом) и такая выдающаяся личность (не буду судить больше с хорошей или не очень стороны, но выдающаяся по многим параметрам и спорить глупо) как Александир Звэрэфф останется без шлема?! Я думаю, что всё-таки нет. Теперь самый лучший шанс может быть только на АО, но с двумя условиями: 1) соперником по финалу должен быть Мэдвэдэфф; 2) Александиру нужно проиграть первые два сета в этом финале.
Зверев проиграет Медведеву финал, даже если это будет на грунте) но юмор хорош) вообще Саша начинает хуже играть когда выигрывает, ему реально надо следующий финал начинать с 0-2)
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Ответ Антон Тимофеев
https://dzen.ru/a/ZgZWDrVL7y3Uy4Jb Считал до РГ-24. 1)Томаш Бердых(1985 г.р.) - 14530 очков. Среднее - 238 очков за турнир. 2)Дэвид Феррер(1982) - 13850 очков. Среднее - 220 очков за турнир. 3)Жо-Вильфрид Тсонга(1985) - 12230 очков. Среднее - 255 очков за турнир. 4)Александр Зверев(1997) - 11140 очков. Среднее - 338 очков за турнир. - пересчитал его уже с учетом РГ-24. Саша еще не лучший бесшлемник, но скоро-скоро...))
Ну это по очкам на ТБШ, а по совокупности достижений Феррер значительно лучше Бердыха будет (27 титулов против 13 и 190 недель в топ-5 против 29 хотя бы).
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Отличная речь чемпиона и мужчины👍
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Проблема Зверева в том, что он ищет моменты для оправданий, а не моменты для победы. Поэтому ключевые моменты он отдаёт. Из-за такой психологии он и не выиграл ни одного титула Большого Шлема
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Уверен... шанс похерен
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Карлос. Как же я не верил, с отсутствием прошлогодней формы, с проблемных форхендом. Но на характере вытащил. А я на ветке тащил как мог. И новая ава сработала)
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Возможностей как минимум четыре уже упущено:
ЮСО 20(вёл 2:0 по сетам против хромого Тима), РГ 22(лучший теннис в карьере, травма), АО 24(вёл 2:0 в 1/2 и очень вероятно, что справился бы в финале с Янником, но это не точно) и вот РГ 24(вёл 2:1 против неоптимального Алькараса).
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+1
Неужели такой выдающийся игрок (наверное, лучший в истории без шлема с колоссальным отрывом) и такая выдающаяся личность (не буду судить больше с хорошей или не очень стороны, но выдающаяся по многим параметрам и спорить глупо) как Александир Звэрэфф останется без шлема?! Я думаю, что всё-таки нет. Теперь самый лучший шанс может быть только на АО, но с двумя условиями:
1) соперником по финалу должен быть Мэдвэдэфф;
2) Александиру нужно проиграть первые два сета в этом финале.
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Ответ Omniscius
Теперь Зверев уже однозначно лучший бесшлемник в Открытой эре, так что, может, и не надо. Такое достижение терять-то.
https://dzen.ru/a/ZgZWDrVL7y3Uy4Jb
Считал до РГ-24.
1)Томаш Бердых(1985 г.р.) - 14530 очков. Среднее - 238 очков за турнир.
2)Дэвид Феррер(1982) - 13850 очков. Среднее - 220 очков за турнир.
3)Жо-Вильфрид Тсонга(1985) - 12230 очков. Среднее - 255 очков за турнир.
4)Александр Зверев(1997) - 11140 очков. Среднее - 338 очков за турнир. - пересчитал его уже с учетом РГ-24.

Саша еще не лучший бесшлемник, но скоро-скоро...))
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Ответ Боримир
Теннис то давно даёт только вот Александр не может взять
сегодня теннис Звереву надавал шар за шиворот
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Ответ Йенс Мустерманн
Будет красиво, если Саня в финале отыграется с 0-2 против даньки и с третьей попытки возьмёт долгожданный шлем )
Почему Саня с большой буквы, а Данька с маленькой?
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Ответ Sawka-promakawka
Почему Саня с большой буквы, а Данька с маленькой?
Потому что я не уважаю его.
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Ответ Omniscius
Теперь Зверев уже однозначно лучший бесшлемник в Открытой эре, так что, может, и не надо. Такое достижение терять-то.
На лучшего с одним шлемом не потянет?)
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Ответ Gsp555
Неужели такой выдающийся игрок (наверное, лучший в истории без шлема с колоссальным отрывом) и такая выдающаяся личность (не буду судить больше с хорошей или не очень стороны, но выдающаяся по многим параметрам и спорить глупо) как Александир Звэрэфф останется без шлема?! Я думаю, что всё-таки нет. Теперь самый лучший шанс может быть только на АО, но с двумя условиями: 1) соперником по финалу должен быть Мэдвэдэфф; 2) Александиру нужно проиграть первые два сета в этом финале.
Ага-ага)) у них 12-7 в личке в пользу Даниила. В последних 13 матчах и вовсе 11-2 в пользу Медведева...Заберет Зверев финал, да-да)) Только разве что финал РГ, но туда не выйдет сам осьминог))
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Ответ Антон Тимофеев
Ага-ага)) у них 12-7 в личке в пользу Даниила. В последних 13 матчах и вовсе 11-2 в пользу Медведева...Заберет Зверев финал, да-да)) Только разве что финал РГ, но туда не выйдет сам осьминог))
Все же Зверев чуть восстановил уровень после травмы, когда Медведев в уверенной деградации, возможно из-за отсутствия прежней мотивации
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