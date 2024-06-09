Алькарас – Звереву: «Уверен, теннис еще даст тебе возможность очень скоро выиграть «Шлем»

Карлос Алькарас выступил с чемпионской речью после победы на «Ролан Гаррос».

В финале она обыграл Александра Зверева – 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Во-первых, поздравляю Сашу с отличным началом сезона, отличным теннисом, отличным турниром. Ты играешь и каждый день работаешь на невероятном уровне, отдаешь этому все сердце. Ты перенес тяжелую травму на этом году и после нее проделал невероятный путь. Уверен, что теннис еще даст тебе возможность очень скоро выиграть «Шлем».

Моей команде – невероятно поработали. Последние пару месяцев у нас было много проблем. Травма, в Мадриде мы играли, хотя я чувствовал себя не очень. Потом я приехал сюда без достаточной подготовки.

Я рад, что у меня такая команда. Знаю, что каждый человек в ней отдает всего себя, чтобы я рос как игрок и как человек. Я очень благодарен. И я называю вас командой, но вы моя семья. Спасибо огромное.

Хочу немного поговорить о своей семье. Мне повезло, что многие родные приехали – мама, папа, братья. Потрясающе, что вы приехали и меня поддерживали. Но даже когда вы не поддерживаете меня на трибунах, я знаю, что вы за меня болеете у телевизора, дома. Я всегда чувствую вашу потрясающую поддержку.

Я много раз говорил, что в детстве бежал из школы, чтобы смотреть этот турнир. А теперь я его выиграл. Так что спасибо вам за все и за потрясающий путь», – сказал Алькарас на церемонии награждения.

👑 Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»