2

Тьен – самый молодой полуфиналист турнира в Меце после Джоковича в 2006-м

Тьен – самый молодой американец, выигравший 30 матчей за сезон с 2002 года.

Лернер Тьен обыграл Маттео Берреттини в четвертьфинале в Меце – 5:7, 6:2, 6:3.

Американец второй раз в сезоне и карьере вышел в полуфинал ATP. Он самый молодой полуфиналист Меца с 2006 года, когда до этой стадии дошел 19-летний Новак Джокович.

Для Тьена эта победа стала 30-й в сезоне. Он стал самым молодым американцем, выигравшим столько матчей в сезоне, после Энди Роддика в 2002-м.

За выход в финал Тьен сыграет с квалифаером Клеманом Табуром или лаки-лузером Виталием Сачко.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoМаттео Берреттини
logoЛернер Тьен
logoНовак Джокович
logoЭнди Роддик
logoMoselle Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Соболенко обошла Швентек по количеству побед над топ-10
3 минуты назад
Мец (ATP). Сачко играет с Табуром, Сонего, Норри вышли в полуфинал, Берреттини выбыл
сегодня, 20:15Live
Музетти, Давидович-Фокина, Таусон сыграют на декабрьском выставочном турнире в Кане
сегодня, 19:43
Афины (ATP). Гирон играет с Ганфманном, Джокович, Музетти, Корда вышли в 1/2 финала
сегодня, 17:55Live
Андреева и Шнайдер проиграли все три матча на групповом этапе итогового турнира
сегодня, 18:45
Итоговый турнир WTA. Пары. Андреева и Шнайдер проиграли Синяковой и Таунсенд, Бабош и Стефани вышли в полуфинал
сегодня, 18:44
Надежда Петрова: «Смена тренера пошла Медведеву на пользу. Это уже не тот пассивный теннис, который мы наблюдали весь сезон»
сегодня, 18:35
Джокович выиграл 200-й матч на крытом харде и вышел в 199-й полуфинал ATP в карьере
сегодня, 17:58
Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал итогового
сегодня, 17:15
Итоговый турнир WTA. Соболенко, Пегула, Рыбакина и Анисимова вышли в полуфинал
сегодня, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Анисимова, Рыбакина и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 10:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59