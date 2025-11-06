Тьен – самый молодой полуфиналист турнира в Меце после Джоковича в 2006-м

Тьен – самый молодой американец, выигравший 30 матчей за сезон с 2002 года.

Лернер Тьен обыграл Маттео Берреттини в четвертьфинале в Меце – 5:7, 6:2, 6:3.

Американец второй раз в сезоне и карьере вышел в полуфинал ATP . Он самый молодой полуфиналист Меца с 2006 года, когда до этой стадии дошел 19-летний Новак Джокович .

Для Тьена эта победа стала 30-й в сезоне. Он стал самым молодым американцем, выигравшим столько матчей в сезоне, после Энди Роддика в 2002-м.

За выход в финал Тьен сыграет с квалифаером Клеманом Табуром или лаки-лузером Виталием Сачко.