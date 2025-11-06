Тьен – самый молодой полуфиналист турнира в Меце после Джоковича в 2006-м
Тьен – самый молодой американец, выигравший 30 матчей за сезон с 2002 года.
Лернер Тьен обыграл Маттео Берреттини в четвертьфинале в Меце – 5:7, 6:2, 6:3.
Американец второй раз в сезоне и карьере вышел в полуфинал ATP. Он самый молодой полуфиналист Меца с 2006 года, когда до этой стадии дошел 19-летний Новак Джокович.
Для Тьена эта победа стала 30-й в сезоне. Он стал самым молодым американцем, выигравшим столько матчей в сезоне, после Энди Роддика в 2002-м.
За выход в финал Тьен сыграет с квалифаером Клеманом Табуром или лаки-лузером Виталием Сачко.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости