Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» помог судья. Его решение изменило динамику матча

Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» , в финале победив Александра Зверева – 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Алькарас переломил игру после провального третьего сета, и в начале пятой партии Зверев подарил ему брейк невынужденными ошибками.

Карлос повел 2:1, но потом решил отплатить за добро и ошибками дошел подарил Звереву тройной брейк-пойнт. И на втором из них допустил двойную ошибку.

Вот только судья Рене Лихтенштайн спустился с вышки, посмотрел отметку и заявил, что аута не было. Зверев спорил изо всех сил.

Но бесполезно – Алькарасу дали первую подачу, он отыграл брейк-пойнты, удержал гейм и вскоре убежал с титулом.

Но есть один момент. В трансляции NBC показали видеоповтор удара – и система электронного определения положения мяча определила, что там на самом деле был аут.

Конечно, есть оговорки. Эта система не на 100% точная, у нее есть миллиметровые погрешности – особенно на грунте. Но как бы там ни было – если бы матчи судили не люди, а автоматическая система (как на других турнирах), Алькарас проиграл бы подачу, и все могло бы сложиться совершенно по-другому.

👑 Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»

Фото: Gettyimages.ru /Tim Goode