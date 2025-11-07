Джокович о поддержке болельщиков в Афинах: «Как будто играю в Сербии»
Пятая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Нуну Боржесом в четвертьфинале ATP 250 в Афинах – 7:6(1), 6:4.
«Матч был физически тяжелым. Думаю, Нуну показал высокий уровень. В решающие моменты я хорошо подавал, но возможностей было немного. Меня удивило, насколько хорошо он сыграл. Мы шли на равных почти весь матч.
Исход встречи решили всего несколько очков, и он заслужил аплодисменты за свою игру. Я отлично провел тай-брейк в первом сете. У нас обоих было немного шансов сделать брейк в этом матче».
Кроме того, серб высказался о поддержке болельщиков.
«Поддержка зрителей потрясающая, и с каждым матчем она ощущается все сильнее. Я как будто играю в Сербии. Я это очень ценю», – сказал Джокович в интервью на корте.
В полуфинале Джокович встретится с Янником Ганфманном.
