Джокович о поддержке болельщиков в Афинах: «Как будто играю в Сербии»

Новак Джокович оценил поддержку болельщиков в Афинах.

Пятая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Нуну Боржесом в четвертьфинале ATP 250 в Афинах – 7:6(1), 6:4.

«Матч был физически тяжелым. Думаю, Нуну показал высокий уровень. В решающие моменты я хорошо подавал, но возможностей было немного. Меня удивило, насколько хорошо он сыграл. Мы шли на равных почти весь матч.

Исход встречи решили всего несколько очков, и он заслужил аплодисменты за свою игру. Я отлично провел тай-брейк в первом сете. У нас обоих было немного шансов сделать брейк в этом матче».

Кроме того, серб высказался о поддержке болельщиков.

«Поддержка зрителей потрясающая, и с каждым матчем она ощущается все сильнее. Я как будто играю в Сербии. Я это очень ценю», – сказал Джокович в интервью на корте.

В полуфинале Джокович встретится с Янником Ганфманном.

Джокович переехал в Грецию. Возможно, поругался с властями Сербии – и увез турнир

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
