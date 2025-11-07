Арина Соболенко: «Никогда не думаю о призовых во время матчей»

Арина Соболенко заявила, что не думает о призовых на итоговом турнире.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Коко Гауфф в третьем туре итогового турнира – 7:6(5), 6:2. Она вышла в полуфинал с первого места, выиграв все три матча.

– Я чувствую себя прекрасно. Каждый сезон я проигрывала хотя бы один матч на групповом этапе, поэтому в этом году я приехала с другим настроем, относясь к итоговому как к любому другому турниру. Я очень счастлива одержать эту победу.

– В первой партии Коко подавала на сет при счете 4:5. О чем вы тогда думали? Она вела 30:0. Как удалось сконцентрироваться в такой момент?

– Честно говоря, я уже готовилась ко второму сету (улыбается). Я пыталась найти ритм на приеме, пыталась возвращать ее подачи, просто боролась. Как-то мне удалось переломить ситуацию, и этот гейм дал мне дополнительный заряд энергии, уверенности и веру в себя. Я увидела, что все еще могу победить, и у меня это получилось.

– Если останетесь непобежденной на итоговом, получите более пяти миллионов призовых. Вы об этом думали?

– Нет, я никогда не думаю об этом во время матчей. Я просто очень люблю этот спорт и получаю удовольствие от соревнований. Конечно, этот приз – фантастический бонус, который нам дают, но моим главным приоритетом всегда было показывать свой лучший теннис, чтобы зрителям было интересно смотреть меня и наслаждаться этим спортом. Все, ничего больше, – сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.

