Соболенко обошла Швентек по количеству побед над топ-10

Арина Соболенко обошла Игу Швентек по количеству побед над топ-10.

Арина Соболенко вышла в полуфинал итогового турнира Итогового турнира WTA. В третьем туре группового этапа она обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф – 7:6(5), 6:2.

Белоруска 54-й раз обыграла соперницу из топ-10. По количеству побед над десяткой она обошла Игу Швентек (53). С момента ее дебюта в туре в 2017-м никто чаще не обыгрывал теннисисток топ-10.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
