  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тарпищев о спаде Мирры Андреевой: «У молодых игроков в топ-10 появляется обязанность побеждать всех, кто ниже – это уже другой психологический уровень»
0

Тарпищев о спаде Мирры Андреевой: «У молодых игроков в топ-10 появляется обязанность побеждать всех, кто ниже – это уже другой психологический уровень»

Шамиль Тарпищев считает, что спад Мирры Андреевой закончится к весне.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал спад Мирры Андреевой во второй половине сезона.

«Дело в том, что молодые игроки часто сталкиваются с двумя проблемами. Когда они поднимаются в рейтинге, им легче играть – их никто особо не ждет. А вот когда входят в десятку, появляется обязанность побеждать тех, кто ниже в рейтинге. Это уже другой психологический уровень. Плюс сильно возрастают нагрузки – несоизмеримо больше, чем раньше. Поэтому в какой-то момент они просто не справляются.

В теннисе сложно планировать: календарь плотный, турниров много, а как далеко ты пройдешь – неизвестно. Но играть все равно приходится. Из-за этого и возникает перегрузка. Думаю, к весне этот период закончится, и все должно прийти в норму», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

Мирра отказалась выступать на итоговом турнире. Что происходит?

«###### этот теннис ######!» Мирра Андреева устала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: РИА Новости
logoМирра Андреева
logoWTA
logoШамиль Тарпищев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Мец (ATP). 1/2 финала. Норри поборется с Сонего, Тьен встретится с Сачко
14 минут назад
Джокович о поддержке болельщиков в Афинах: «Как будто играю в Сербии»
сегодня, 07:31
Итоговый турнир WTA. 1/2 финала. Рыбакина сыграет с Пегулой, Соболенко – с Анисимовой
сегодня, 07:00
Турсунов о том, что Эрика Андреева играет на 35-тысячнике: «Никогда не знаешь, когда из вундеркинда плавно перейдешь в 267-ю ракетку мира. Жиза! 🤷🏼‍♂️»
сегодня, 06:41
Мец (ATP). Сонего, Норри, Сачко вышли в полуфинал, Берреттини выбыл
вчера, 22:20
Соболенко обошла Швентек по количеству побед над топ-10
вчера, 21:25
19-летний Тьен – самый молодой полуфиналист турнира в Меце после Джоковича в 2006-м
вчера, 20:24
Музетти, Давидович-Фокина, Таусон сыграют на декабрьском выставочном турнире в Кане
вчера, 19:43
Афины (ATP). Гирон играет с Ганфманном, Джокович, Музетти, Корда вышли в 1/2 финала
вчера, 17:55Live
Андреева и Шнайдер проиграли все три матча на групповом этапе итогового турнира
вчера, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
Анисимова, Рыбакина и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 10:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59