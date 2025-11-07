Тарпищев о спаде Мирры Андреевой: «У молодых игроков в топ-10 появляется обязанность побеждать всех, кто ниже – это уже другой психологический уровень»

Шамиль Тарпищев считает, что спад Мирры Андреевой закончится к весне.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал спад Мирры Андреевой во второй половине сезона.

«Дело в том, что молодые игроки часто сталкиваются с двумя проблемами. Когда они поднимаются в рейтинге, им легче играть – их никто особо не ждет. А вот когда входят в десятку, появляется обязанность побеждать тех, кто ниже в рейтинге. Это уже другой психологический уровень. Плюс сильно возрастают нагрузки – несоизмеримо больше, чем раньше. Поэтому в какой-то момент они просто не справляются.

В теннисе сложно планировать: календарь плотный, турниров много, а как далеко ты пройдешь – неизвестно. Но играть все равно приходится. Из-за этого и возникает перегрузка. Думаю, к весне этот период закончится, и все должно прийти в норму», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

