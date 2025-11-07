Турсунов о том, что Эрика Андреева играет на 35-тысячнике: «Никогда не знаешь, когда из вундеркинда плавно перейдешь в 267-ю ракетку мира. Жиза! 🤷🏼♂️»
Дмитрий Турсунов прокомментировал спад Эрики Андреевой.
Дмитрий Турсунов высказался о том, что Эрика Андреева играет на 35-тысячнике ITF в Фару на этой неделе.
21-летняя россиянка начала сезон в статусе 83-й ракетки мира, а сейчас занимает 267-ю позицию в рейтинге.
«Эрика Андреева играет 35-тысячники в Португалии. Никогда не знаешь, когда ты из вундеркинда плавно перейдешь в 267-ю ракетку мира. Жиза! 🤷🏼♂️», – написал Турсунов в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Турсунова
