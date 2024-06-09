Надаль поздравил Алькараса с первым титулом на «Ролан Гаррос»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Александр Зверев соцсети Карлос Алькарас Теннис

Рафаэль Надаль обратился к Карлосу Алькарасу после его первой победы на «Ролан Гаррос».

В финале 21-летний испанец обыграл Александра Зверева – 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Поздравляю Карлоса с этой огромной победой!!! Потрясающе!!! Очень рад твоим успехам!!! 🇪🇸», – твитнул Надаль.

Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» помог судья. Его решение изменило динамику матча

👑 Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»

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4 комментария
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Кто знает, не достанься Зверев Рафе в первом круге. Может быть смотрели бы финал Надаль-Алькарас.
+14
-6
+8
Что ни говори, но с психологией победителя у Алькараса всё в порядке. Способен вытаскивать тяжелейшие и не очень удачно для него складывающиеся матчи. Победил очень убедительно.
+9
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+8
Передал эстафету😊🥎
+8
-2
+6
Ответ sedric
Кто знает, не достанься Зверев Рафе в первом круге. Может быть смотрели бы финал Надаль-Алькарас.
Ну не в 1-м круге достался бы, а в третьем, чтобы изменилось, ну какой Надаль в финале?)
+6
-2
+4
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