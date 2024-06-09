Надаль поздравил Алькараса с первым титулом на «Ролан Гаррос»
Рафаэль Надаль обратился к Карлосу Алькарасу после его первой победы на «Ролан Гаррос».
В финале 21-летний испанец обыграл Александра Зверева – 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.
«Поздравляю Карлоса с этой огромной победой!!! Потрясающе!!! Очень рад твоим успехам!!! 🇪🇸», – твитнул Надаль.
Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» помог судья. Его решение изменило динамику матча
👑 Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»