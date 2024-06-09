Надаль поздравил Алькараса с первым титулом на «Ролан Гаррос»

обратился к после его первой победы на « ».

В финале 21-летний испанец обыграл – 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Поздравляю Карлоса с этой огромной победой!!! Потрясающе!!! Очень рад твоим успехам!!! 🇪🇸», – твитнул Надаль.

Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» помог судья. Его решение изменило динамику матча

👑 Карлос Алькарас! Ушел с 1:2 по сетам в финале и впервые взял «Ролан Гаррос»