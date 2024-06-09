«Не в парижских традициях приезжать на стадион к 7 вечера». Моресмо о том, почему на «Ролан Гаррос» лишь один матч проходит в вечернюю сессию

объяснила почему в вечерних сессиях « » не было женских матчей.

«Я всегда говорила, что вечерний одиночный матч накладывает ограничения, особенно в плане времени. Сначала мы выбираем, какой матч можно поставить вечерним. А потом думаем о продолжительности матча, чтобы гарантировать зрителям какой-то минимум. Но нельзя знать наверняка.

Два года назад мы задали себе вопрос о возможности ставить два вечерних матча, но не в парижских традициях приезжать на стадион к 7 вечера, мы все в этом убеждены. И от вещателей [Amazon Prime] не было давления по поводу женских матчей», – сказала директор турнира.