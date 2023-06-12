Моресмо о возможности сделать женские финалы ТБШ пятисетовыми: «Это было бы очень интересно»

Теги Амели Моресмо Ролан Гаррос WTA Теннис

Экс-первая ракетка мира и директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо прокомментировала возможность введения пятисетового формата для финалов женских «Больших шлемах».

«Возможно, правила позволяют нам это сделать – нужно будет проверить.

Когда я сама играла, мне всегда казалось, что это интересное предложение. Меня очень расстраивало, что финалы «Мастерсов» играют в трехсетовом формате.

Это сложный вопрос. Нам этого хочется, когда финал проходит очень быстро. Но в этот раз он длился 2 часа 40 минут и был фантастическим. И когда это так, зачем играть больше? А в прошлом году финал длился около часа, если правильно помню.

Это не так уж просто. И мы не можем за день все провернуть. К этому нужно заранее готовиться. Но я думаю, что это было бы очень интересно».

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16 комментариев

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Георгий Михеев
Они помрут 5 часов играть как Марат с Роддиком или Маю с Иснером -)))
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sedric
Да никто не будет этого делать. Я даже больше скажу, у меня есть стойкое ощущение, что после окончательного ухода Бигов, еще пару-тройку лет после этого, и 5-сетовый формат на мужских шлемах уйдет в историю.
+5
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Новак Джокович
После четырех сетов можно сделать, супертайбрейк до 10очков
+3
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+3
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Burak Orel
Ответ Георгий Михеев
Они помрут 5 часов играть как Марат с Роддиком или Маю с Иснером -)))
Они так долго не будут играть, поверь)
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DzeLIvan
Ответ sedric
К этому все идет. Разговоры о том, чтобы сделать теннис более смотрибельным и привлекательным для телевизионщиков, ведутся давно. И я так скажу, если станет выбор, то лучше всех уравнять до трех сетов, чем играть в то недоразумение, что они сейчас делают под видом нехтген-итогового.
Смотрибельным теннис делают игроки, а не формат.
Парный формат - куда уж короче. Нет больше/меньше, нет даже третьего сета -- а популярности хрен да нихрена.
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sedric
Ответ DzeLIvan
Смотрибельным теннис делают игроки, а не формат. Парный формат - куда уж короче. Нет больше/меньше, нет даже третьего сета -- а популярности хрен да нихрена.
Ну я ж говорю, что для телевизионщиков, которым не нравится, когда матчи затягиваются на 5 часов. И разговоры об этом ведутся давно. Кое-что для этого уже сделали, когда все шлемы уравняли в правиле супер-тайбрейка. А так, я все описал выше. Если дойдет дело до конкретных реформ, то просто уравнять все до трех сетов - меньшее зло, чем убрать больше/меньше и играть 4 гейма в сете.
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Любитель побеждать
Ответ Vale1
Было бы любопытно глянуть на такое) Слыхал, что в 90-х вроде такое было, но потом убрали.
Это было уже в нулевых, Хингис докажет)
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Vale1
Было бы любопытно глянуть на такое) Слыхал, что в 90-х вроде такое было, но потом убрали.
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Ничего Смешного
Девочки в конце 3 сета на ногах стоять не могут, 5 сетовик будет вырви глаз.
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maalry
прощай, вта
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Vale1
Ответ sedric
Да никто не будет этого делать. Я даже больше скажу, у меня есть стойкое ощущение, что после окончательного ухода Бигов, еще пару-тройку лет после этого, и 5-сетовый формат на мужских шлемах уйдет в историю.
Надеюсь, что так не будет...
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afry
Ответ Vale1
Было бы любопытно глянуть на такое) Слыхал, что в 90-х вроде такое было, но потом убрали.
Финал итогового у женщин играли из пяти сетов
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