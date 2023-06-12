Моресмо о возможности сделать женские финалы ТБШ пятисетовыми: «Это было бы очень интересно»

Экс-первая ракетка мира и директор « » прокомментировала возможность введения пятисетового формата для финалов женских «Больших шлемах».

«Возможно, правила позволяют нам это сделать – нужно будет проверить.

Когда я сама играла, мне всегда казалось, что это интересное предложение. Меня очень расстраивало, что финалы «Мастерсов» играют в трехсетовом формате.

Это сложный вопрос. Нам этого хочется, когда финал проходит очень быстро. Но в этот раз он длился 2 часа 40 минут и был фантастическим. И когда это так, зачем играть больше? А в прошлом году финал длился около часа, если правильно помню.

Это не так уж просто. И мы не можем за день все провернуть. К этому нужно заранее готовиться. Но я думаю, что это было бы очень интересно».

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