Амели Моресмо: «Женский теннис мог бы выиграть от пятисетового формата в финалах ТБШ»

Директор и бывшая первая ракетка мира считает, что пятисетовые финалы ТБШ пойдут на пользу женскому теннису.

«Когда проигрываешь 0:1 [в трехсетовом формате], отступать некуда. Нужно учитывать множество факторов. А потом можно сказать: «Ладно, формат пятисетовый. У меня будет больше времени». Вот о чем я думала как игрок. Тогда я считала, что у меня было бы больше времени, чтобы раскрыться, возможно, чтобы справиться с напряжением и нервами. Это уже совсем другие матчи.

Я всегда об этом думала. Решение так и не приняли ни на итоговом, ни на женских «Больших шлемах». Но почему нет? Почему бы однажды это не ввести? Я думаю, женский теннис мог бы выиграть от пятисетового формата. Мужчины так играют. Мы смотрим на них дольше, и, возможно, поэтому они нас больше к себе располагают. Возможно, нам стоит об этом подумать».

Моресмо рассказала, что хотела бы сыграть финал итогового в более длинном формате, когда выступала в туре.

«Я бы сыграла пять сетов на итоговом. Такие матчи перестали проводить за пару лет до того, как я отобралась. Я про пятисетовые финалы (в таком формате играли с 1984-го по 1998-й – Sports.ru). Я так расстроилась, я бы хотела в таком сыграть. Сейчас я директор «Ролан Гаррос», но я говорю даже не о нем, эта идея приходила мне в голову еще 20 лет назад, когда я играла. Я всегда думала, что по многим причинам это может пойти нам на пользу».

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