Ига Швентек: «Сильно нервничала вчера и сегодня утром. Но знала, что если сосредоточусь на теннисе, то справлюсь»

Ига Швентек считает себя перфекционисткой.

– На корте вы сказали, что это очень эмоциональная победа. Расскажите, почему именно. И, когда вы говорите о давлении, вы в большей степени имеете в виду, что сами на себя давите?

– Как правило, я давлю на себя из-за давления со стороны. Я перфекционистка, поэтому давление есть всегда. Но, мне кажется, я хорошо справляюсь с давлением на саму себя. А вот с давлением со стороны мне немного сложнее. Но на этом турнире я прекрасно с ним справилась.

Это эмоциональная победа, потому что я сильно нервничала вчера и сегодня утром. Но я знала, что если сосредоточусь на теннисе, то справлюсь, и в конечном счете все сложилось так, как я хотела. Поэтому я собой горжусь.

– Вы назвали себя перфекционисткой. Это относится только к теннису или к жизни за пределами корта тоже? Если не только к теннису, приведите, пожалуйста, пару примеров.

– Когда я что-то делаю, я хочу добиться максимального результата. Мне кажется, когда ты перфекционистка, ты перфекционистка во всем. В основном это сводится к тому, что я всегда выкладываюсь на 100% и иногда не могу просто отпустить ситуацию.

Но я над этим работаю, и это непросто, потому что такой подход, конечно, помогает стать лучше, но в то же время может оказаться тяжелым бременем. Поэтому важно грамотно справляться.

– Можете привести пару примеров вашего перфекционизма за пределами корта?

– Мы не на приеме у психолога, поэтому извините (улыбается).

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Швентек – Кепка. Почему?