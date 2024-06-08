Швентек пишет историю – к 23 взяла 4-й «Ролан Гаррос». Королева грунта!

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Ига Швентек старательно отбрыкивается от титула Королевы грунта и от сравнений с Рафаэлем Надалем , но на «Ролан Гаррос» (да и на грунте вообще) она уже четыре года делает примерно то же, что Надаль – безоговорочно доминирует.

Иногда у нее возникают проблемы. Например, в Париже в этом году Наоми Осака во втором круге добралась до подачи на победу и матчбола . Но Швентек спаслась и пошла в разнос:

● После того, как у Осаки был матчбол, Ига проиграла всего 17 геймов.

● Она отдала два гейма шестой ракетке мира и пять геймов – третьей.

● А в финале убрала сенсацию турнира Жасмин Паолини, которая в понедельник станет №7 в мире – 6:2, 6:1.

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Перед матчем многие предполагали, что Швентек победит разгромно. Но Паолини удивила – сначала отыграла брейк-пойнт в первом гейме на подаче, а потом взяла подачу Иги и повела 2:1.

Но это, наверное, было худшим, что могло случиться с итальянкой – потому что это заставило польку сосредоточиться и выйти на новые обороты. И после этого Ига проиграла всего один гейм.

Она показывала теннис, который заставляет ломать голову – а как ее вообще обыграть на грунте «Ролан Гаррос»? Существует ли такая комбинация мощи и стабильности, которая не позволит ей захватывать контроль за счет увесистых крученых ударов?

Существуют ли такие удары, с которыми она стабильно не будет справляться за счет работы ног? По ходу турнира комментаторы не раз говорили, что даже если мяч летит прямо к Иге, она все равно сделает 11 подготовительных шагов, чтобы максимально качественно под него подстроиться. И это действительно так – стопы у нее все время стучат по корту, как швейная машинка.

Конечно, даже по ходу этого турнира мы увидели, что Швентек уязвима – опять же, матч с Осакой. Но нужно признать, что та борьба была и результатом невероятно мощной игры японки, и троечного по стандартам польки тенниса Швентек. Когда она заиграла на четверку, она увела у Осаки победу.

Когда Ига заиграла на пятерку, она бульдозером прошлась по всем соперницам. И, опять же, она как Надаль – все прекрасно знают, что она будет делать. Но никто не знает, что этому противопоставить. Потому что она мощнее, она быстрее, она стабильнее.

Королева грунта.

Что победа Швентек значит для истории?

Швентек выиграла «Ролан Гаррос» четвертый раз за последние пять лет. Всего у нее теперь пять «Больших шлемов» – плюс US Open-2022.

● Ига стала самой молодой теннисисткой в истории, выигравшей четыре «Ролан Гаррос» – ей сейчас 23 года и 9 дней. На втором месте Жюстин Энен – 25 лет и 8 дней.

● Только пять теннисисток в истории профессионального тура выиграли пять «Шлемов» быстрее Швентек: Крис Эверт (21 год 193 дня), Серена Уильямс (21 год 121 день), Штеффи Граф (19 лет 88 дней), Мартина Хингис (18 лет 122 дня), Моника Селеш (18 лет 54 дня).

● В целом Швентек – 13-я теннисистка, выигравшая пять и более «Шлемов». Она догнала Марию Шарапову и Мартину Хингис. Следующие на ее пути – Жюстин Энен, Ивонн Гулагонг и Винус Уильямс, взявшие по семь ТБШ.

● По титулам на «Ролан Гаррос» Швентек догнала Энен, а впереди только Штеффи Граф (шесть побед) и Крис Эверт (семь титулов).

● Полька – самая молодая теннисистка, взявшая три «Ролан Гаррос» подряд, после Моники Селеш в 1990-1992-м.

● На грунте у нее уже 19 побед подряд – до «Ролан Гаррос» она взяла титулы в Мадриде и Риме. До нее последней хет-трик на трех главных грунтовых турнирах делала Серена Уильямс в 2013-м.

● На «Ролан Гаррос» у Швентек уже 21 победа подряд – это четвертая по продолжительности серия в истории. Больше только у Энен (24), Селеш (25) и Крис Эверт (29).

● Еще Ига стала 15-й теннисисткой в Открытой эре, взявшей «Большой шлем» после отыгранного матчбола. На «Ролан Гаррос» это делали Анастасия Мыскина (2004), Жюстин Энен (2005) и Барбора Крейчикова (2021).

● Последней теннисисткой, которая выигрывала один «Шлем» три года подряд, тоже была Серена – на US Open в 2012-2014-м.

● А еще Швентек стала всего третьей теннисисткой, которая выиграла первые пять финалов на «Больших шлемах». До нее это сделали Моника Селеш (6) и Маргарет Корт (8).

● Если говорить о грунте, то статистика Швентек на уровне основного тура – 87 побед и всего 10 поражений. Это почти 90% выигранных матчей.

● С топ-соперницами она тоже разбирается – против топ-10 баланс 15:5.

Машина. Просто машина.

Швентек – Кепка. Почему?

Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene, Julian Finney, Clive Rose