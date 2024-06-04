Звонарева о паре с Андреевой: «Мне нравится играть с Миррой, я получаю удовольствие. Мы абсолютно на равных обсуждаем, как действовать»

Теги Вера Звонарева Ролан Гаррос WTA Мирра Андреева Теннис

Вера Звонарева рассказала, как сложилась ее пара с Миррой Андреевой.

Россиянки вышли в четвертьфинал парного «Ролан Гаррос», где сыграют с Мартой Костюк и Еленой-Габриэлой Рузе.

– Мирра рассказывала, что к паре относилась с самого начала очень спокойно, что на нее ничего не давило.

– Да и на меня ничего не давило. Не понимаю, почему должно было (смеется). Мне нравится играть с Миррой, я получаю удовольствие. Мы пытаемся коммуницировать, а дальше уж как игра сложится.

– Мирра производит впечатление восприимчивой, обучаемой. Учитывая ваш опыт, с таким партнером легче?

– А вы не недооценивайте опыт Мирры! Несмотря на возраст. Она прошла юниорскую школу, а это тоже большой опыт, хороший буст для профессионального уровня. Да, взрослая игра более зрелая, может быть физически другой, но и у Мирры накоплен опыт. Не скажу, что только я могу чем-то поделиться, Мирра со мной – тоже. Мы абсолютно на равных обсуждаем, как действовать, – рассказала Звонарева корреспонденту Sports Андрею Васильеву.

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2 комментария
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Ёлки зелёные, я даже не знал, что Вера до сих пор играет (не особо слежу, не сердитесь). Но обрадовался вот реально
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На моей памяти не припомню такой большой разницы в возрасте между теннисистками в паре, между ними 23 года!! Обалдеть, словно мама и дочка
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