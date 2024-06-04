«Могу выйти и добить». Мирра в двух четвертьфиналах «РГ» сразу: мы поговорили перед главным днем ее жизни

Интервью из Парижа.

Мирра Андреева – в четвертьфинале «Ролан Гаррос», эта фраза стала вдвойне актуальной во вторник. Теперь она в 1/4 финала еще и парного турнира, прошли туда вместе с Верой Звонаревой.

«Мирра тоже может меня чему-то научить». Как Звонарева и Мирра пришли в четвертьфинал

Пары и миксты в Париже до воскресенья задвигали из-за погоды, матчи постоянно отодвигали и переносили на следующий день, но вот теперь на «Ролан Гаррос» ясно.

А еще ясно, что Мирра в топ-форме: без проблем совмещает два разряда, выиграла с 39-летней Звонаревой все шесть сетов по пути к четвертьфиналу, причем среди них ни одного затяжного, все победы – максимум за час.

Во вторник прошли норвежку Ульрикке Эйкери с эстонкой Ингрид Нил (6:3, 6:2), дальше – Марта Костюк / Елена Габриэла Рузе. Причем оба четвертьфинала у Мирры – в один день, в среду она третьим запуском впервые в жизни сыграет на центральном корте против Арины Соболенко, а следом на Корте Симоны Матье в паре.

Кстати, в отличие от одиночных разрядов, где Мирра осталась из наших одна, среди четвертьфинальных пар еще Диана Шнайдер (с американкой Эммой Наварро) и Александра Панова (с мексиканкой Гильяной Олмос).

Шнайдер при этом в основной одиночной сетке проиграла в первом круге и сейчас сказала Спортсу, что не стала отказываться от парного турнира, потому что не привыкла так подводить партнершу (хотя тренироваться в Париже ей приходилось на харде в зале, места на грунте не хватало многим), а Панова играла только в паре.

Мирра и Вера после победы в 1/8 финала пришли общаться вместе. Пару дней назад, после предыдущего матча, пара журналистов издалека заходили на эту тему, но в итоге сформулировали в лоб: «Вы могли бы быть ее мамой».

Звонарева старше на 22 года, но она полностью маскирует разницу в опыте и возрасте. «Вы не недооценивайте опыт Мирры! – сказала она Спортсу. – Да, несмотря на возраст. Она прошла юниорскую школу, а это тоже большой опыт, хороший буст для профессионального уровня. Не только я могу чем-то поделиться, чему-то научить. Мирра меня – тоже. Мы абсолютно на равных обсуждаем, как действовать».

«Становлюсь более решительной». В чем Мирра прибавила благодаря паре?

Мирра – одна из троих героинь женской сетки, дошедших до двух четвертьфиналов. Еще Коко Гауфф (в одиночке уже в полуфинале) и Жасмин Паоли, у ее дуэта с Сарой Эррани парный матч против Шнайдер / Наварро после личного матча с Еленой Рыбакиной.

Андреева дальше и дальше доказывает, что ей в кайф любой разговор о теннисе. На второй раз, например, она уже намного меньше стесняется говорить о партнерше в ее присутствии.

– Вы говорили, что нервничали, прежде чем согласиться играть с Верой в паре. Почему?

– Честно говоря, я думала, что Вера жесткая на корте. Думала: ошибусь один раз, и мне скажут сразу «все, иди отсюда, с корта». А оказалось, что нам так легко [играть вместе]. Ошиблась и ошиблась. Понятно, что не всякую ересь на корте делаешь, не просто бей-беги, есть комбинации, но я вообще не волнуюсь, если ошибаюсь или неправильно играю. Потому что от Веры хорошая поддержка.

– У вас два четвертьфинала на турнире. Парный турнир, когда и тут уже решающая стадия, для вас стал теперь важнее, чем был на старте?

– Честно говоря, поначалу играла пару для удовольствия, ну, может, что-то потренировать дополнительно. А сейчас уже задумываюсь: мы так хорошо играем, далеко прошли, почему бы не пройти еще дальше. Но изначально – да, больше думала как про возможность что-то дополнительно потренировать. Поэтому, кстати, совсем не волновалась – просто делала, что могу.

– Чем вам помогает игра в паре? С одной стороны, лишняя нагрузка, с другой – можно что-то отработать прямо по ходу турнира на этих же кортах.

– Я благодаря игре в паре становлюсь более решительной. Например, игру с лета, которой много в паре, применяю потом в одиночке. Завершающие мячи играю, не боюсь этого. Если надо, могу выйти и добить.

– Вы на турнире уже успели сыграть на куче разных кортов: от самых маленьких до Сюзан Ленглен, второго по значимости. Впереди четвертьфинал на центральном. Есть ли отличия?

– Больше сказывается погода. Когда холодно, играть тяжелее: руки холодные, мяч на ракетке не очень хорошо сидит. Хотя мне это не так уж мешает. В тепле поприятнее, но на мою игру это не сильно влияет.

– Многих на маленьких кортах раздражает, что видно зрителей, которые ходят: по трибунам или рядом. А вас?

– Иногда бывает, что перед подачей кто-то ходит, судьи по несколько минут пытаются людей посадить. Но я не обращаю внимания. Чтобы на трибуны посмотреть, задрать голову надо слишком высоко. Поэтому и не смотрю туда, вообще не вижу ничего. Максимум – на свою команду, уже для этого голову задрать надо – на другое времени не остается. Шум – тоже без разницы, по ходу розыгрыша я вообще ничего не слышу, а если перед подачей – можно взять чуть больше времени, чтобы еще раз настроиться.

Когда мы завершали этот разговор, Мирра еще не знала новостей про отказ Новака Джоковича и деталей своего расписания на среду.

В итоге со всего одним мужским матчем в программе (Александр Зверев – Алекс Де Минаур в вечерней сессии) ее матч с Соболенко перешел в статус со-главного события дня – третий запуск.

Ждем примерно до 17:00 мск в среду, чтобы понять, к чему приведет этот двойной шанс.

Теперь Мирра спасает весь «Ролан Гаррос». Мы разделили с ней счастье на контрасте

«Может, и еще себя укушу!» Наш разговор с Миррой Андреевой – о жизни в центре внимания

Фото: AFP /FOTO OLIMPIK; Gettyimages.ru /Dan Istitene