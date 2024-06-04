Андреева о паре со Звонаревой: «Честно говоря, я думала, что Вера жесткая на корте. Думала: ошибусь один раз, и мне скажут сразу «все, иди отсюда, с корта»

Мирра Андреева рассказала, как сложилась ее пара с Верой Звонаревой.

Россиянки вышли в четвертьфинал парного «Ролан Гаррос», где сыграют с Мартой Костюк и Еленой-Габриэлой Рузе.

– Вы вышли в два четвертьфинала: и в одиночке, и в паре. Парный турнир, когда и тут уже решающая стадия, для вас стал теперь важнее, чем был на старте?

– Честно говоря, поначалу играла пару для удовольствия, ну может что-то потренировать дополнительно. А сейчас уже задумываюсь: мы так хорошо играем, далеко прошли, почему бы не пройти еще дальше. Но изначально да, больше думала как про возможность что-то дополнительно потренировать. Поэтому, кстати, совсем не волновалась – просто делала, что могу.

– Вы говорили, что нервничали, прежде чем согласиться играть с Верой в паре. Почему?

– Честно говоря, я думала, что Вера жесткая на корте. Думала: ошибусь один раз, и мне скажут сразу «все, иди отсюда, с корта». А оказалось, что нам так легко [играть вместе]. Ошиблась и ошиблась. Понятно, что не всякую ересь на корте делаешь, не просто бей-беги, есть комбинации, но я вообще не волнуюсь, если ошибаюсь или неправильно играю. Потому что от Веры хорошая поддержка.

– Чем вам помогает игра в паре? С одной стороны, лишняя нагрузка, с другой – можно что-то отработать прямо по ходу турнира на этих же кортах.

– Я благодаря игре в паре становлюсь более решительной. Например, игру с лета, которой много в паре, применяю потом в одиночке. Завершающие мячи играю, не боюсь этого. Если надо, могу с лета выйти и добить, – рассказала Андреева корреспонденту Sports Андрею Васильеву.

«Могу выйти и добить». Мирра в двух четвертьфиналах «РГ» сразу: мы поговорили перед главным днем ее жизни