Сегодня 43-летие Николая Давыденко

Теги Николай Давыденко ATP Теннис

Сегодня 43 года исполняется Николаю Давыденко.

Давыденко начал карьеру в 1999-м. За время выступлений в туре он выиграл 21 титул в одиночном разряде, включая «Мастерсы» в Париже (2006), Майами (2008) и Шанхае (2009) и итоговый турнир АТР (2009). Он первым среди россиян победил на итоговом. Его лучший результат на «Больших шлемах» – полуфинал «Ролан Гаррос» (2005, 2007) и US Open (2006, 2007). На Australian Open доходил до четвертьфинала, на «Уимблдоне» – до четвертого круга.

6 ноября 2006 года Давыденко поднялся на наивысшую для себя третью строчку рейтинга ATP. Официально завершил карьеру осенью-2014.

9 лучших теннисистов без побед на «Больших шлемах»

10 комментариев
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Поздравляю Николая Давыденко с днём рождения, Хорошего Человека и Великого Чемпиона. Он один из немногих в Мировом Профессиональном Теннисе, Кто по пути к Титулам, Побеждал Надаля, Федерера, Джоковича. на турнирах статусом не ниже Мастерс 1000. (а Надаля и Федерера по пути к Титулу на Итоговом.), так же Он один из немногих, Кто дважды по пути Титулам, Побеждал так называемого Федаля (и Надаля и Федерера на одном турнире по пути к Титулу). Именно про такого как Николай, можно сказать - Настоящий Русский Человек.
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10 лет в туре нет Давыденко, быстро же время летит.
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С Днём Рождения,тезке всего наилучшего и самое главное-здоровья!
Очень болел за него,был настоящим профи и трудягой.Был образцом для подражания.Не самым талантливым,но видно как работал и пахал на корте
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великий чемпион, легенда нашего спорта, обладатель плюсовой лички с Рафуликом. с др, легенда!
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Самого честного теннисиста России с ДР🤑
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Очень нравился его теннис. Жаль, что он никого не тренирует.
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Играл очень даже не плохо, но с физикой явные проблемы были. Доходяга одним словом. Ну и больше всë таки он запомнился не своей игрой, а тем, как они с братом пилили бабки с букмекеров, делая вид, что они не причëм.
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