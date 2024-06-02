Сегодня 43-летие Николая Давыденко

Сегодня 43 года исполняется Николаю Давыденко.

Давыденко начал карьеру в 1999-м. За время выступлений в туре он выиграл 21 титул в одиночном разряде, включая «Мастерсы» в Париже (2006), Майами (2008) и Шанхае (2009) и итоговый турнир АТР (2009). Он первым среди россиян победил на итоговом. Его лучший результат на «Больших шлемах» – полуфинал «Ролан Гаррос» (2005, 2007) и US Open (2006, 2007). На Australian Open доходил до четвертьфинала, на «Уимблдоне» – до четвертого круга.

6 ноября 2006 года Давыденко поднялся на наивысшую для себя третью строчку рейтинга ATP. Официально завершил карьеру осенью-2014.

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