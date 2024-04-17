9 лучших теннисистов без побед на «Больших шлемах»

2000-е открыли новую эпоху мужского тенниса. Ушли легенды Андре Агасси и Пит Сампрас, и началось доминирование Большой тройки. С 2003 года, когда первый «Большой шлем» выиграл Роджер Федерер, помимо него, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, на этих турнирах побеждали семь человек.

А кто считался претендентом на титул, но так его и не выиграл?

Александр Зверев, упустивший трофей

Александр Зверев – самый титулованный игрок из NextGen 1.0, у которого нет победы на «Большом шлеме». Немец подобрался к чемпионству ближе всех: на US Open-2020 вел у Доминика Тима 2:0 по сетам, подавал на титул, был в двух очках от победы и, по его собственным словам, «одной рукой держал трофей».

Зверев выстрелил очень рано и дебютировал в топ-3 уже в 20 лет. Настоящего прорыва на ТБШ пришлось подождать: первый полуфинал пришел только в 2020-м. А обыграть на «Шлеме» соперника из десятки Звереву удалось только на «Ролан Гаррос»-2022. Почти парадоксально, но на тот момент он был олимпийским чемпионом и победителем пяти «Мастерсов».

Прошлогодний Australian Open стал для Зверева первым турниром после операции на голеностопе – и первым за долгое время «Шлемом», где он не рассчитывал на победу. Но в конце грунтового сезона он набрал обороты, вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» и вернулся к прежней цели.

В этом году он уже сыграл в полуфинале на Australian Open, а недавно раскритиковал журналистов за вопрос про свою форму. «Меня слишком часто об этом спрашивают, – сказал немец. – Я уже пятая ракетка мира. Честно говоря, не считаю, что можно показывать плохой теннис и быть №5».

Участие в «Ролан Гаррос» в этом году под вопросом: в мае в Германии пройдут слушания по обвинению Зверева в домашнем насилии .

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

Стефанос Циципас, расставляющий приоритеты

«Я был близок, у меня были шансы. Наверное, мне не хватило энергии. Я слишком много трачу на корте, – сказал Стефанос Циципас про два проигранных финала на «Больших шлемах». – Чтобы научиться это контролировать, требуется много времени. Но все же я на правильном пути. Я еще не сдался».

Циципас считает, что пока в запасе много времени, чтобы выиграть ТБШ. К 25 у него три победы на «Мастерсе» в Монте-Карло, итоговый турнир и еще семь титулов. Грек старается не зацикливаться на «Шлемах»: «Если не удастся выиграть, я останусь тем же счастливым Стефаносом. Не хочу, чтобы победа превратилась в навязчивую идею. Это просто цель, мечта».

Прошлым летом он рассказал, что хочет стать первой ракеткой мира даже сильнее, чем выиграть «Шлем»: «Когда-нибудь я смогу рассказать внукам, что был №1». Обычно эти достижения идут в комплекте: возглавить рейтинг без титула на ТБШ пока удалось только Марсело Риосу в 1998-м.

В 2024-м для Циципаса на первом месте тоже не «Шлемы», а Олимпиада, которая пройдет на грунте. Он планирует сыграть одиночку и пару с братом Петросом.

Григор Димитров, возродивший карьеру

Григор Димитров – герой из «потерянного поколения» . В начале карьеры его считали очень перспективным и сравнивали с Роджером Федерером: оба били слева одной рукой, играли ракетками Wilson, одевались в Nike, плюс Григор работал с бывшим тренером швейцарца Питером Лундгреном. Когда Димитров только пришел в тур, Лундгрен подстегнул шумиху сказав, что болгарин лучше, чем Федерер в том же возрасте.

Поначалу Димитрову нравилось сравнение, но прозвище «Малыш Фед» приклеилось слишком крепко и стало раздражать. Настолько, что сам Роджер попросил пореже так говорить. «Я понял, что главное – просто быть собой, – констатировал Димитров. – Мы чем-то похожи, но на самом деле совершенно разные люди, и с годами я это осознал. Мне кажется, за эти годы я доказал, что я совсем другой игрок. Поэтому очень рад, что это прозвище в прошлом».

После яркого 2017-го, победы на итоговом и третьей строчки рейтинга результаты просели: Димитров всегда был на виду, вышел в еще один полуфинал ТБШ, но не оправдывал ожиданий. Сейчас болгарин если не перезапустил, то точно преобразил карьеру: два финала на «Мастерсах», первый за шесть с лишним лет титул. На фоне спада Циципаса Димитров даже немного побыл единственным амбассадором одноручного бэкхенда в топ-10.

Два года назад Димитрова спросили про результаты на «Шлемах». «Сейчас, к сожалению, мне приходится играть с очень, очень сильными соперниками уже во втором-третьем круге, – ответил Григор. – Но я верю, что у меня еще все впереди. Я думаю, что смогу пробиться, и кто знает, когда и где?»

Давид Налбандян, не дождавшийся ухода Большой тройки

Давид Налбандян резюмировал одну из причин, почему некоторые топы нулевых и десятых остались без «Шлемов»: «Большинство игроков ждут, когда Большая тройка завершит карьеру. Я всегда говорю: «Я тоже в свое время ждал, когда они закончат, а они все еще играют». Хватит ждать, просто побеждайте».

В свой единственный финал ТБШ Налбандян вышел всего в 20 лет, проиграв на «Уимблдоне»-2002 Ллейтону Хьюитту. Большой успех пришел позже: в 2005-м он взял итоговый турнир. В матче за титул Налбандян на тай-брейках проиграл Федереру первые два сета, вынес швейцарца в третьем и четвертом и в итоге победил на решающем тай-брейке.

Давид Феррер считал, что Налбандян мог бы стать первой ракеткой мира. Аргентинец великолепно играл с бэкхенда и изобретал сумасшедшие дропшоты, но теннисный талант сочетался с нестандартными поступками.

Когда в 2006-м параллельно с «Уимблдоном» шел футбольный чемпионат мира, он сделал все, чтобы посмотреть вечерний четвертьфинал Аргентина – Германия. Сначала он обратился к организаторам и попросил поставить его матч пораньше. Те согласились, но предупредили, что играть придется на маленьком корте. Он ответил: «Я не против, даже если меня поставят на тренировочный». Первые два сета Налбандян проиграл на тай-брейках, а в третьем взял два гейма, хотя, по слухам, ему было уже все равно. Пресс-конференция тоже прошла быстро: примерно на половину вопросов Налбандян ответил двумя словами или вообще кивком. Аргентина в тот день проиграла по пенальти.

Последние сезоны в его карьере получились смазанными из-за травм. Несмотря на это, в 2012-м Налбандян дошел до финала в Queen’s Club (откуда его дисквалифицировали за то, что он пнул рекламную конструкцию, а та сломалась и поранила линейного) и в Сан-Паулу (где проиграл Рафаэлю Надалю).

С тех пор Налбандян выходил на корт всего пару раз и увлекся автогонками, но полгода назад попал в новости совсем по другому поводу: бывшая девушка обвинила его в том, что он установил камеру в вентиляционном отверстии в квартире, где они вместе жили в период отношений.

Перфекционист Робин Содерлинг

Робин Содерлинг запомнился мощной подачей и тем, что сделал невозможное. В 2009-м он первым обыграл Надаля на «Ролан Гаррос». «Приятно, но все спрашивают меня только об этом матче, – жаловался швед. – Я очень горжусь многими другими достижениями: тем, что я был в топ-5, дважды добирался до финала «Большого шлема». Парижский финал 2010-го он считает даже более ценным, чем 2009-го, потому что сумел защитить очки.

За 10 лет он выиграл 10 титулов. В погоне за результатами Содерлинг постоянно на себя давил: «Было только три игрока, которым я мог проиграть, остальных я обязан был побеждать, если был в форме. Проиграл – неудачник». Он жалеет, что в его жизни долго не было ничего, кроме тенниса. «Я считал, что всегда нужно быть серьезным, думать только о теннисе. Дышать теннисом, – признавался швед. – Не думаю, что это правильно. Ничего страшного, если ты решишь заняться чем-то еще».

В 2011-м Содерлинг заболел мононуклеозом, который спровоцировал острый синдром перетренированности. Он страдал из-за тревоги и панических атак и после титула в Стокгольме больше не выходил на корт. Через четыре года он официально объявил о завершении карьеры, а полностью оправился еще через пять лет.

Но Содерлинг не разлюбил теннис: он запустил именной бренд теннисных мячей, работал директором турнира в Стокгольме, тренировал Элиаса Имера и возглавлял сборную в Кубке Дэвиса.

Недооцененный Жо-Вильфред Тсонга

Жо-Вильфред Тсонга вышел в финал уже на пятом «Большом шлеме» в карьере, но так и не повторил тот успех.

Возможно, самым обидным поражением Тсонга был четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2012 против Джоковича. В четырехчасовом пятисетовике он не реализовал четыре матчбола. Жо-Вильфред вспоминал: «Накатили усталость, разочарование, досада. Ты переживаешь весь спектр эмоций. Хочется сломать все ракетки. Хочется кричать. Хочется плакать. Хочется смеяться со словами: «Наверное, это шутка? Как я умудрился проиграть этот матч?» Хочется проснуться».

Его слабым местом, не позволившим взять «Шлем», обычно считают бэкхенд. Некоторые обвиняли француза, что он недостаточно работал. Однако у Жиля Симона нашелся контраргумент. «Насколько лучше Надаль стал подавать с тех пор, как был ребенком? Уверены ли мы, что Джокович стал гораздо лучше играть у сетки? Я не уверен. И у Федерера форхенд по-прежнему лучше бэкхенда, – рассуждал Симон. – На мой взгляд, суть в том, что в решающие моменты топы всегда будут использовать тот удар, в котором уверены больше всего. И у Жо это мощнейший форхенд».

В период с февраля 2008-го до февраля 2018-го Тсонга выпал из топ-20 всего на две недели. Он выиграл 18 титулов и олимпийское серебро, но закончил из-за травм, которые беспокоили его с самого начала карьеры. Они привели к хроническому заболеванию спины, вызванному кальцификацией связок.

Вечно второй Давид Феррер

Чемпион 27 турниров и экс-третья ракетка Давид Феррер никогда не был лидером испанского тенниса. И именно своему другу Надалю проиграл единственный финал на «Шлемах» – «Ролан Гаррос»-2013. «Многие думают, что из-за Рафы я так и не выиграл «Большой шлем» или не смог добиться большего. Но это крайне далеко от истины, – убеждал Феррер. – Благодаря ему я стал лучше, и его присутствие пошло мне пользу».

У Феррера, как и у Надаля, больше 300 побед и на грунте, и на харде. 12 сезонов подряд он выигрывал больше 40 матчей. Тем удивительнее настойчивые слухи, что он курил по пачке сигарет в день (сам Феррер опровергал).

Рост Феррера – 175 см, так что его главным оружием стали скорость и выносливость. Он не обладал выдающейся подачей, зато был хорошо физически подготовлен.

В 2022-м газета L’Équipe признала Феррера лучшим игроком, у которого нет титула на «Шлеме». Испанец отнесся к этому спокойно: «Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, приятно, что после стольких лет в топ-10 тебя признают лучшим в истории, кто не взял «Большой шлем». С другой стороны, непонятно, как с моим послужным списком я остался без «Шлема».

Проведя в туре 19 лет, теперь Феррер руководит турниром в Барселоне и капитанит в Кубке Дэвиса.

Николай Давыденко, не любивший славу

Перед «Ролан Гаррос»-2005 Николай Давыденко назвал победу на «Шлеме» своей «давней мечтой». Через две недели он дошел до первого из четырех полуфиналов.

«Если бы матчи на турнирах «Большого шлема» игрались до трех сетов, я бы уже выиграл несколько титулов. Победить в трех сетах гораздо легче», – предполагал Давыденко.

В 2006-м Давыденко провел безумные 98 матчей, из которых выиграл 69. Это был первый настолько результативный сезон в его карьере: пять титулов, в том числе на «Мастерсе» в Париже, два четверть- и полуфинал на «Шлемах».

Но самый запоминающийся успех Давыденко, конечно, был в 2009-м на итоговом турнире. В Лондоне он победил Содерлинга, Надаля, Федерера и Хуана Мартина дель Потро. Аргентинец после финала утверждал, что Давыденко играет «как на PlayStation».

Давыденко никогда не был медийным и не стремился к популярности. После крупнейшего титула в карьере сказал об этом прямо. Чемпиона спросили, сколько автографов он дал за неделю. Он задумался и ответил: «Ни одного. Серьезно. Наверное, потому что всех интересуют Надаль и Федерер. Все смотрят на них, а не на меня. Но это хорошо. Я рад. Я не хочу быть таким же знаменитым, как эти парни».

В следующем сезоне у Давыденко пропали большие победы, но появились травмы. Экс-третья ракетка мира завершил карьеру в 2014-м, остановившись на 21 титуле.

Давыденко не хотели спонсоры и не любили журналисты. А он не хотел славы

Томми Хаас, перенесший девять операций

Томми Хаас четырежды побеждал Роджера Федерера и трижды – Пита Сампраса. Он выиграл 15 титулов и серебро Олимпиады, но ни разу не доходил до финала «Шлема».

Хаас был очень близок на Australian Open-2002: Марат Сафин вымотался на палящей жаре, и немец начал его переигрывать, но в четвертом сете полил дождь. Когда через 45 минут игра возобновилась, Сафин взял 11 из 13 оставшихся геймов.

2002-й оказался для Хааса тяжелым и по личным причинам. В июне его родители попали в серьезную аварию на мотоцикле: мама четыре дня лежала в реанимации, а отец три недели провел в коме. Хаас поехал к ним во Флориду и не выступал полтора месяца. Когда родителям стало лучше, он шутил: «Они живы, и это главное. Смогут снова мучиться, наблюдая за моей игрой по телевизору»

Вернувшись в тур, Хаас проиграл 278-й ракетке мира, а потом вышел в три полуфинала за месяц. В конце года он стал №2.

Из-за травмы ему пришлось пропустить весь 2003-й, но за следующий сезон он вернулся в топ-20. Однако после 30 проблемы стали возникать регулярно. Хаас перенес девять операций: на плечах, локтях, бедрах, голеностопах, стопе. «Ощущение, будто тебя обкрадывают, потому что ты по-прежнему хорошо выступаешь и побеждаешь, получаешь удовольствие от игры», – переживал Томми.

В 2016-м, во время восьмимесячной реабилитации после девятой операции, Хаас согласился стать директором «Мастерса» в Индиан-Уэллс. А в 2017-м провел последние 20 матчей в карьере.

Фото: Gettyimages.ru /Al Bello, Julian Finney, Rob Carr, Srdjan Stevanovic, Darrian Traynor, Clive Brunskill